«Треш вокруг академии Коноплева преувеличен»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Игорь Поваров высказался о перспективах самарского клуба в РПЛ и последствиях чемпионата мира для волжского города.

«ЗАКРЫЛИ СПОНСОРАМИ ТИТУЛЬНУЮ СТОРОНУ МАЕК»

— Каков главный итог ЧМ-2018 для «Крылышек»?

— Мы получили современную арену, на которой не стыдно играть самим и принимать команды самого высокого ранга. «Самара Арена» должна стать базой для развития футбола в целом регионе.

Разумеется, проведение такого турнира повысило интерес к занятиям футболом у детей. Теперь будет проще находить самородков, которыми Самара всегда была богата.

— А город точно предоставит арену в пользование «Крыльев Советов»?

— Однозначно. Проведены переговоры с управляющей компанией, которая занимается этой ареной. Договоры уже подписаны, «Крылья» получили лицензию РФС , так что все нормально. В первом туре 31 июля ждем в гости ЦСКА.

— Но ведь «Самара Арену» придется арендовать, правильно мы понимаем?

— Да. И это недешевое удовольствие. На первых порах будем арендовать стадион только на дни матчей. При этом нам не надо содержать объект на постоянной основе. И мы рассчитываем резко увеличить зрительскую аудиторию. Значит, значительная доля расходов будет отбиваться на продажах билетов, атрибутики, фастфуда и всего, что включает в себя матч-дэй. С финансированием же у «Крыльев» сейчас, тьфу-тьфу, все в порядке.

— Как «Крыльям» удалось выжить в условиях, когда многие региональные клубы закрываются? Самые свежие примеры — участники премьер-лиги-2017/18 «Тосно» и «Амкар».

— Да, мы находимся на содержании у Самарской области . И впервые «Крылья» получили дополнительное финансирование на июньский период. Раньше от мая до сентября клуб по сути содержал себя сам, приходилось добиваться отсрочек платежей. Сейчас область выделила деньги, которые позволили спокойно уйти в осень.

Однако с выходом в премьер-лигу резко вырос интерес к «Крыльям» со стороны спонсоров. Мы уже закрыли титульную сторону игровых маек. Об ожидаемом росте доходов от билетной программы я уже сказал. Мы потихоньку начинаем самостоятельно окупать свой бюджет. Динамика положительная.

— «Амкар» и «Тосно» можно было спасти?

— Сложный вопрос, не хотел бы обидеть болельщиков других регионов. Люди, которые принимали эти решения, лучше владели информацией. Клуб — это не только спортивная организация, но и юридическое лицо, для которого применим принцип «неразглашения тайны». В общем, я не вправе давать какие-то оценки.

«118 МИЛЛИОНОВ ИЗ БЮДЖЕТА — ЭТО НЕМАЛО»

— Во время чемпионата мира мы побывали в Тольятти , в Академии Коноплева, которая сейчас переживает не лучшие времена. Согласны, что этот центр подготовки футбольных кадров пора спасать?

— Интересный материал, я читал. Однако в нем, на мой взгляд, было сфотографировано положение вещей на конкретный день, в отрыве от исторической динамики. И это привело к не совсем правильному восприятию ситуации.

Да, академия переживает не лучшие времена, если сравнивать с тем, как все начиналось при Юрии Коноплеве. Но то, что область выкупила центр чуть более года назад, говорит о серьезности намерений самарских властей.

Кстати, деньги на новое поле уже изысканы, о чем в материале почему-то не было сказано. Контракты с подрядчиками подписаны, реконструкция будет проведена. Поэтому весь треш вокруг академии Коноплева преувеличен — и очень сильно. Я понимаю, что руководители центра хотели бы более быстрых изменений. Но это не сиюминутный проект. Между прочим, весь имущественный комплекс находится на бюджете области с 2012 года.

— Разговоры о том, что воспитанники академии Коноплева живут в ужасных условиях, тоже надуманы?

— Проблем никто не отрицает. Но бюджетное финансирование идет. 118 миллионов — это немало. А то, что не хватает внебюджетных поступлений, — недоработка в том числе руководителей академии.

На данный момент центр Коноплева находится под патронажем «Крыльев». Большинство воспитанников переходит к нам, живет и тренируется здесь. Наша вторая команда будет целиком формироваться на базе академии Коноплева и ЦПФ «Крылья Советов». В Самаре выстроена интересная футбольная вертикаль, которая позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Схема такова: академия — дубль — «Крылья Советов-2» — первая команда. Главное не болтаться между РПЛ и ФНЛ, где разные нормативы и регламенты. Но мы уж как-нибудь постараемся закрепиться в элите.

— Откуда же тогда весь этот, как вы называете, треш вокруг академии? Кому он выгоден?

— Люди переживают за дело, пытаются привлечь внимание к центру, который для России действительно уникален. Просто надо объективно смотреть на вещи. Повторюсь, с тех пор, как «Крылья» взяли академию Коноплева под опеку, ситуация начала выправляться. У талантливых ребят появились реальные перспективы попасть в большой футбол. В манеже перестелили поле — теперь оно мягкое, нетравматичное. Узнав потребность академии в медикаментах, клуб приобрел их на сотни тысяч рублей. И так далее.

«КОЛЛЕР ШЕЛ ПЯТЬСОТ МЕТРОВ ПОЛЧАСА»

— На что «Крылья Советов» рассчитывают в новом сезоне?

— Мы понимаем уровень конкуренции в турнире, где теперь придется выступать. Но «Крыльям» надоела роль лифтеров. Как я уже сказал, цель — закрепиться в РПЛ надолго. Исходя из этого, проводилась селекция. Мы четко определили позиции, нуждающиеся в усилении. И к закрытию трансферного окна постараемся реализовать все планы.

— Ждать в Самаре сильных легионеров?

— Да. Предварительные соглашения достигнуты, обсуждаем бытовые детали.

— Во время чемпионата мира Самару посещал один из самых маститых иностранцев в истории «Крыльев» Ян Коллер . Специально приглашали чеха?

— Коллеру не далось побывать на 75-летии клуба. А в этом году он прилетел, мы ему купили билет, разместили. Ян очень позитивный. Ему очень понравилось, болельщики были без ума, фотографировались, брали автографы. Иногда требовалось полчаса, чтобы пройти пятьсот метров. Такой был ажиотаж… Впрочем, минувший месяц получился для Самары уникальным не только из-за Коллера. Чемпионат мира сделал большое дело. Теперь надо грамотно воспользоваться наследием турнира.