Минвостокразвития и регионы ДФО улучшат качество и доступность медицины

По его словам, медицинские показатели в ДФО сегодня ниже среднероссийского уровня, хотя и варьируются от региона к региону. Например, на Чукотке и в Еврейской автономной области средняя продолжительность жизни составляет 66 лет, в других регионах дела обстоят лучше (в среднем по ДФО — 70,1 года), но они все равно не дотягивают до установленной на 2024 год планки — 78 лет. Преодолеть разрыв в минвостокразвития собираются за счет своевременной диагностики наиболее распространенных заболеваний.

"Мы хотим понять, опираясь на мнение руководителей регионов, какой сейчас текущий статус по показателям смертности, рождаемости — всем тем, которые определяют уровень жизни. А также нужно понять, какие мероприятия должны пройти, чтобы был достигнут уровень выше среднероссийского. Мы должны сделать все, чтобы Дальний Восток стал развиваться опережающими темпами", — заявил Александр Козлов

Он рассказал, что минвостокразвития совместно с региональными дальневосточными минздравами сформировали список мероприятий по каждому субъекту. «Этот перечень мероприятий объединен и предоставлен минздраву для подготовки национального проекта, которым сегодня занимается правительство, под который будет планироваться и финансирование, и алгоритм действий», — заявил он на «круглом столе», посвященном развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке: проблемы и решения".

Качественная медицина — не единственное, что готов предложить регион желающим в него переехать. В ДФО сегодня открываются новые предприятия, а некоторые отрасли создаются практически с нуля. Все они нуждаются в квалифицированных кадрах. «Еще несколько лет назад мы не знали, что такое газохимическое производство. А теперь в Амурской области строится крупнейший в мире газоперерабатывающий завод», — подчеркнул Александр Козлов. Среди других отраслей, которых либо не было в регионе, либо они были слаборазвиты, — алмазопереработка, сельское хозяйство, туризм, судостроительство, множество высокотехнологичных проектов в самых разных сферах. Всем им нужны не вахтовики, а специалисты, готовые не только работать, но и жить на Дальнем Востоке.

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"Мы начинаем адаптировать систему образования под требования жизни и потребности новой экономики региона. Нужно сделать так, чтобы молодые люди не уезжали с Дальнего Востока, а могли здесь получить хорошее образование, получить профессиональную подготовку", — сказал глава минвостокразвития.

Ключевая роль в этой деятельности отведена Дальневосточному федеральному университету (ДВФУ). Уже сейчас 92 процента его выпускников остаются работать в ДФО. Университет нацелен на тесное взаимодействие с работодателями, благодаря специальным образовательным модулям, сформированным под конкретные предприятия. «Мы готовы включаться в разработку кадровых стратегий для тех предприятий, которые пока не готовы ее сформулировать, но уже зашли на Дальний Восток. Мы готовы формировать под предприятия специальные образовательные модули. Кроме этого есть и другие механизмы — стажировка, производственная практика, проекты и, конечно же, конкурсное трудоустройство, что очень важно для студентов 3-4 курсов», — заявил ректор ДВФУ Никита Анисимов

Он рассказал, что студенты 3-4 курсов проходят конкурсный отбор у работодателей. По его результатам заключается ученический договор, по которому студенты посещают дисциплины от преподавателей университета и от сотрудников предприятий. Помимо исследовательской или проектной работы и собственно стажировки студенты участвуют в бизнес-тренингах от работодателей. Это позволяет учащимся получить опыт работы еще до получения диплома.

Помимо местных выпускников дальневосточные предприятия приглашают специалистов со всей страны. «Программа трудовой мобильности кадров действует в 7 регионах Дальнего Востока. С ее помощью привлекают специалистов Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ . Со следующего года все регионы ДФО будут участвовать в программе. За время действия программы на Дальний Восток привлечено около 600 человек, почти половина из них — в 2017 году», — сказал Александр Козлов.