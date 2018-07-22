Блокировка карт и соцработник на дом: как мошенники обманывают крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ , 21 июл — РИА Новости Крым . В Крыму все чаще мошенники стали выдавать себя за сотрудников спецслужб и банковских работников, чтобы «заработать» на доверчивых пенсионерах. Об этом предупреждает пресс-служба МВД по Республике.

В частности, злоумышленники предлагают крымчанам за деньги оформить документы для пособий или социальных выплат, льготные проездные билеты, праздничные наборы или купить продукты по низким ценам.

Чтобы уберечь имущество от мошенников, правоохранители призывают не впускать в дом незнакомых людей, даже если они представляются работниками социальных служб, полиции, поликлиники, ЖКХ. В этом случае стоит перезванивать в данные учреждения и уточнять, присылали ли по вашему адресу специалиста.

В полиции также советуют избегать предложений принять участие в розыгрыше призов, покупать у незнакомцев лекарства, технику, дешевые вещи или продукты.

"Это хороший повод завладеть деньгами доверчивых людей", — подчеркнули в ведомстве.

Крымчанам также рекомендуют не рубить с плеча, а тщательно проверять информацию о попавших в беду родственниках и знакомых после звонков мошенников с требованием крупной суммы денег для решение проблемы.

Не стоит передавать логин (пароль) банковской карты посторонним лицам, любые сообщения о блокировке банковской карты следует уточнять по телефону «горячей линии» банка (он указан на обратной стороне платежной карты).

Наконец, в каждом случае, когда возникли подозрения в том, что мошенники пытаются вас обмануть, эксперты советуют звонить в полицию.