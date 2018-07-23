Ещё
В Самаре может появиться подразделение Генпрокуратуры РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре может появиться подразделение Генпрокуратуры РФ 

Волга Ньюс 55 минут назад
Фото: 63.ru
По словам Хинштейна, в подразделении будет 30 человек. Оно будет подчиняться напрямую судебному главку Генпрокуратуры и разместится вместе с судом в здании на Урицкого.
Волга Ньюс: последние новости
АвтоВАЗ снимет LADA Priora с производства в конце июля "Рок над Волгой" предлагают провести на "Самара Арене" Из-за аварий на тепловых сетях жители ряда районов Самары останутся без горячей воды до 25 июля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор469
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли117
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России121
Тест: Дачник или дитя асфальта?14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение