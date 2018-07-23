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В Самаре может появиться подразделение Генпрокуратуры РФ
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В Самаре может появиться подразделение Генпрокуратуры РФ
Волга Ньюс
55 минут назад
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Фото:
63.ru
По словам Хинштейна, в подразделении будет 30 человек. Оно будет подчиняться напрямую судебному главку
Генпрокуратуры
и разместится вместе с судом в здании на Урицкого.
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