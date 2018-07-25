Участники международной авиаэкспедиции продолжили путешествие по Канаде

ОТТАВА , 25 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Участники авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» в среду продолжили путешествие по Канаде , прерванное накануне из-за неблагоприятных погодных условий и ряда бытовых проблем. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель экспедиции Валерий Токарев.

"Сегодня [летим] в Йоа-Хейвен (территория Нунавут), а далее по погоде", — написал он в мессенджере. Группа с понедельника находилась в поселении Кеймбридж-Бей (Нунавут) из-за нелетной погоды, а также из-за проблем с покупкой топлива и свободными местами в гостиницах по маршруту следования.

Поговорить по телефону с Токаревым во вторник и в среду не удалось из-за проблем со связью в этом районе канадской Арктики. Ранее он сообщил, что летчики намерены совершить перелет по Канаде за 4-5 дней, куда прибыли 21 июля вечером, а затем отправиться в Гренландию.

Маршрут полета

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области . В перелете задействованы уникальные самолеты— амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 т) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик— космонавт, Герой России Валерий Токарев, научный руководитель — космонавт-исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.