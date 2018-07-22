«Рука Москвы» вывела женщин из богородских лесов

Этой ночью прозвучал сбор на поиск. В Богородском районе заблудились две женщины. Татьяна Владимировна Монина, 57 лет, ушла в лес за грибами и заблудилась. Сообщила матери, та вышла ее искать, нашла, а вот дорогу домой они найти не смогли.

На поиски выдвинулись две группы «Рысь» и «Волонтер». В 2:59 поисковик Артур написал:

— Браво, коллеги! Пишу с места поисково-спасательных работ. Работа на отклик показала 100% результат! Благодарю за слаженные действия двух групп. Спасибо, ребята, вы молодцы!

Координатор Наталья рассказала корреспонденту NN.ru, что к поискам подключилась и полиция. Но их техническая оснащенность оставляет желать лучшего. На казенных машинах они смогли проехать по асфальту и бетону и… остановились. Заметим, что полиция находится на гособеспечении, а волонтеры обходятся личными средствами.

Но, оказывается в эту же ночь в тех же лесах блуждали еще две пожилые женщины. Об этом написал в соцсетях сын одной из них Игорь Преображенский

— Вчера утром моя матушка 78 лет, бодрая и опытная грибница, ушла с приятельницей в хорошо знакомые богородские леса.

Спустя пять часов они поняли, что заблудились и не могут сориентироваться даже по солнцу — небо в сплошных облаках. Деревенский сосед попытался поискать их на тракторе, но безуспешно. Ещё через час стало понятно, что сами женщины не выйдут.

— Я нахожусь в городе. Первым делом звоню в «Билайн», чтобы оператор , который может легко определить геолокацию абонента, помог сориентироваться заблудившимся женщинам. Но оператор отказывается, поясняя, что такие вопросы решает только полиция, — пишет Игорь.

Знакомые нижегородские поисковики помочь оперативно не смогли — их группа была на другом конце области. Но дали полезные советы: не названивать потерявшимся — быстро сядет батарея телефона. Второй совет — обратиться в федеральную волонтерскую поисковую службу «Лиза Алерт» и в богородскую полицию. И, действительно, волонтер, находясь в Москве , сумел скоординировать действия всех участников поиска — родни и деревенских знатоков местности.

— Каким-то образом «Лиза Алерт» по подробному описанию местности матерью определяет их локацию. Заметьте, без какой-либо помощи сотового оператора! — рассказал Игорь. — И дальше пошагово (из Москвы!), советуясь с богородскими полицейскими, ведёт женщин мимо невзрачных ориентиров в виде просек, болота, каких-то пеньков. Параллельно направляя мою Катю и её отца на машине в район той лесной деревеньки, куда должны выйти женщины. Через девять часов блуждания в лесу, который моя мама знала как десять своих пальцев, перед самой темнотой женщины выходят на берег лесной речки, где их встречает Катин отец, перебравшийся через реку вброд.

«Волонтер» сообщает, что, кроме этих двух женщин и Татьяны Мониной с матерью, вчера в Богородском районе найден живым 69-летний Леонид Крюков, в Арзамасском районе — 68-летний Игорь Ковенков. Продолжаются поиски в Городецком районе 77-летнего Геннадия Назарова , который ушел в лес за грибами 19 июля.

Несколько выводов из этой истории, который сделал Игорь Преображенский:

Если бы не малопонятная мне лично монополия спецслужб на определение геолокации человека по мобильнику, оператор сотовой связи мог бы помочь своему абоненту выйти из леса намного быстрее.

Мобильный телефон — важнейшее изобретение человечества, спасающее жизни. Отправляясь в лес, зарядите батарею до полной.

Полиция и волонтерские службы, включая федеральную, работают профессионально и вовлеченно.

Лес — великая сила. Никогда нельзя думать, что знаешь его, даже если ходишь в знакомые места больше тридцати лет.

Семья — ещё одна Великая сила. Когда необходимо, мобилизуются все.

Берегите близких, себя и уважайте Лес.