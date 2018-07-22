Утрату доверия сделают причиной для увольнения

Министерство труда РФ планирует включить в трудовой кодекс норму, позволяющую увольнять сотрудников в связи с утратой доверия. В настоящее время эта мера юридической ответственности распространяется только на госслужащих. Запись о причине увольнения будет заноситься в трудовую книжку.

— То, что такое предложение прозвучало, — очень хорошо. Это значит, что мы берем пример с Европы. Но вопрос доказательства утраты доверия довольно сложный. В настоящее время эта формулировка присутствует в уставах некоммерческих организаций и политических партий. Мне самому приходилось участвовать в разрешении споров в связи с увольнением по этой формулировке, так что я могу сказать, что опыт юридической работы с вопросом утраты доверия в стране есть. Но в случае разрешения проводить эту процедуру в коммерческих компаниях ситуация может усложниться. Утрата доверия — понятие субъективное, и доказать этот факт будет сложно. Конечно, если работника уличили в разглашении коммерческой тайны или нарушении корпоративной этики, здесь никаких проблем не возникнет — факты есть факты. А вот во всех остальных случаях подобный закон может стать инструментом для манипуляций. В рамках существующего законодательства человек может быть уволен, например за прогул, появление на рабочем месте в нетрезвом виде, невыполнение должностной инструкции и другие нарушения трудовой дисциплины. В случае, если проступок удалось зафиксировать, оспорить увольнение будет практически невозможно. Но как доказать, что у вас были основания для того, чтобы лишить сотрудника доверия и из-за этого его уволить, мне пока не ясно. Вопрос требует тщательной проработки.

Дмитрий Локтев, общественный активист:

— Дело в том, что крупнейшие российские предприятия неразрывно связаны с государством. По всей стране идет объединение мелких компаний и подчинение их гигантам рынка, которые в свою очередь находятся под крылом одного из государственных ведомств. Руководители этих корпораций тоже хотят иметь какие-то полномочия, поэтому пытаются строить своеобразное «государство в государстве» с помощью таких инициатив.

Антон Малиновский, предприниматель:

— Как представитель бизнеса я хотел бы, чтобы законопроект о возможности признавать сотрудника утратившим доверие был поскорее принят. Некоторые люди, к сожалению, фирме бывают не только бесполезны, но даже вредны. Кто-то из-за непрофессионализма и недостатка опыта или понимания, а некоторые умышленно вредят или воруют. И в условиях действующего законодательства очень сложно уволить такого вредителя. Во-первых, сам факт вредительства необходимо доказать, а для этого вора или саботера необходимо поймать за руку. К тому же бывают такие случаи, когда сотрудник работает на конкурентов. Я, например, могу видеть, что к руководителю соперничающей компании попала та информация, которую мог передать только какой-то конкретный работник моего предприятия. Но на основании одного лишь моего мнения, даже если я совершенно уверен в своей правоте, уволить его или еще как-то наказать я не могу. И если злоумышленник достаточно хитер, то он будет стараться не создавать объективных причин для увольнения, таких как прогулы и нарушения трудовой дисциплины. Так что такая статья в Трудовом кодексе нужна. Другое дело, что здесь явно видна коллизия с Конституцией. Доверие или недоверие слишком сильно зависит от самого человека, даже если оно основывается на каких-то объективных факторах. Увольнение по причине недоверия может быть воспринято как дискриминация, и это будет отчасти правдой. Я не удивлюсь, если после принятия закона и нескольких случаев его применения поднимется волна общественного возмущения.