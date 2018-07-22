Нетаньяху грозит новыми, более сильными ударами по ХАМАС в секторе Газа 

Израиль в случае продолжения атак на него из сектора Газа нанесет более мощный удар по правящему в анклаве движению «ХАМАС». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя произошедший в пятницу обмен ударами, за которым последовало возобновление режима прекращения огня.
«В конце недели по ХАМАС был нанесен тяжелый удар, но, если будет необходимо, мы ударим по нему еще сильнее», — сказал глава израильского правительства, передает ТАСС. В пятницу самолеты и танки Армии обороны Израиля поразили за несколько часов 68 целей в трех военных лагерях батальонов ХАМАС.