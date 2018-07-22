Ещё
Нетаньяху грозит новыми, более сильными ударами по ХАМАС в секторе Газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху грозит новыми, более сильными ударами по ХАМАС в секторе Газа 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Израиль в случае продолжения атак на него из сектора Газа нанесет более мощный удар по правящему в анклаве движению «ХАМАС». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя произошедший в пятницу обмен ударами, за которым последовало возобновление режима прекращения огня.
«В конце недели по ХАМАС был нанесен тяжелый удар, но, если будет необходимо, мы ударим по нему еще сильнее», — сказал глава израильского правительства, передает ТАСС. В пятницу самолеты и танки Армии обороны Израиля поразили за несколько часов 68 целей в трех военных лагерях батальонов ХАМАС.
BFM.RU: последние новости
СК опроверг задержание сотрудника ярославской колонии после скандала с пытками заключенных Бывшего сотрудника «Роскосмоса» Пайсона привлекли в качестве свидетеля по делу о госизмене Только для взрослых. Новый роман Мураками признали слишком откровенным
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп снова попался135
Греция меняет тон в отношении России228
В Киеве обнаружили «украинское прошлое» у Хорватии258
Звезду КВН зарезали в драке24
Игрока КВН убили в драке15
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение