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Нижегородский власти готовы вести переговоры о переименовании стадиона ЧМ-2018
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Нижегородский власти готовы вести переговоры о переименовании стадиона ЧМ-2018 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявил, что власти города готовы рассмотреть варианты переименования стадиона «Нижний Новгород», на котором проходили матчи чемпионата мира 2018 года.
"Переименование стадиона мы пока не планируем. У нас и клуб называется «Нижний Новгород», и стадион Нижний Новгород, и играем мы в городе Нижний Новгород. Мы считаем, что вектор названия выбран правильно.
В дальнейшем, если будет интерес от крупных корпораций, которые планируют совместно со стадионом позиционировать свой бренд, мы готовы к таким переговорам", — цитирует Сватковского ТАСС.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Нижний Новгород» арендовал стадион, на котором проходили матчи чемпионата мира 2018 года.
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