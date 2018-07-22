Торжество реакции

Ядерное деление на борту воздушного судна, похоже, не такая уж фантастика.

Брожение умов по поводу столь узкоспецифической темы вызвала недавняя новость о том, что бывший глава Росатома Сергей Кириенко стал Героем России. Содержание закрытого указа, естественно, не раскрывается (на то он и закрытый), так что сразу же возник вопрос: «За что?» Вскоре нашелся и ответ (он же гипотеза): за разработку компактной ядерной энергетической установки, которой уже вроде как попользовались военные — снабдили ею крылатую ракету «Буревестник», подводный беспилотник «Посейдон» и некий неназываемый лазерный наземный комплекс. И если две стихии — землю и воду — подобными, пусть и несравнимо большими, агрегатами не удивишь, то реактор в воздухе, да еще и внуракеты — это, конечно, сильно. И по размерам (ядерную «станцию» удалось вписать в 80-сантиметровый диаметр), и по возможным последствиям.

А вот определение «крылатая ракета с неограниченной дальностью и непредсказуемой траекторией» моментально обросла интернет-шутками. И про новое прочтение выражения «На кого бог пошлет», и про потенциальную Фукусиму, наматывающую бесконечные круги вокруг Земли…

— На самом деле, любая крылатая ракета обладает непредсказуемой траекторией, — отложил шутки в сторону историк науки Сергей Александров . — Непредсказуемой для противника. Потому что в любой момент эту траекторию можно изменить. В отличие от баллистической, которая по трем точкам высчитывается элементарно. Что касается дальности, то она, конечно, ограничена — до альфы Центавра не долетит. У нее атомный реактор и, конечно, со временем — может, через месяц, может, через два — ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы — главный конструктивный элемент активной зоны гетерогенного ядерного реактора, содержащий ядерное топливо, а по-простому — «ядерные дрова», на которых реактор и работает. — «ВМ») выгорят, и полет прекратится. Справедливости ради стоит сказать, что боевое значение этой штуки внятно пока никто не объяснил. Потому что и по рисункам, и по записям, и по всему — она дозвуковая, то есть обнаружить и сбить эту ракету можно. Но именно как технический рывок, как отработка технологии, которую потом можно будет применить в космосе — вещь эта, безусловно, стоящая.

И не беда, что разработка является явным отголоском того, что было наработано в Союзе, начиная еще с 70-х годов. Главное, считает эксперт, что ее довели все-таки до ума и смогли сдвинуть скрипучее колесо прогресса на принципиально важный дюйм:

— Успешный полет «Буревестника», состоявшийся, к слову, 6 ноября прошлого года, — это самое выдающееся инженерное достижение в области авиатехники с того момента, как братья Райт поставили бензиновый движок на свой планер. Потому что конструкторы использовали качественно новый источник энергии, и аппарат на нем полетел. Конечно, это не может не радовать. Все-таки прошло больше 100 лет, давно пора двигаться дальше…

У самовара я и марсианин

О том, что «дальше» предусмотрено, еще два года назад обмолвился и герой нынешних новостей Кириенко, сообщивший тогда, что Росатом плотно занят созданием транспортно-энергетического модуля с ядерным «сердцем», благодаря которому до Марса можно будет долететь за какие-то жалкие полтора месяца, а не тащиться унылые полтора года (про Луну и говорить нечего). Опытный образец означенного «сердца» планировалось представить публике именно в 2018 году. То есть «Буревестник», надо полагать, это та самая первая ласточка, за которой должны будут последовать другие, более габаритные, птицы.

Зачем они нужны? Преимущества атомных «дров» перед другими видами ракетных подпиток очевидны. В килограмме ядерного топлива энергии в миллионы раз больше, чем в килограмме старого (но не доброго) гептила и нового (и вроде как менее токсичного) нафтила.

— Для того чтобы поднять стандартные 40 тонн полезного груза, нужна ракета на химическом топливе стартовой массой порядка 1,5 тысячи тонн, — объясняет историк. — Если использовать атомные двигатели, те же 40 тонн можно будет поднять ракетой массой тонн в 500–600. Что называется, почувствуйте разницу. Что касается ядерных установок, которые будут доставлять нас на Марс за полтора месяца, то они, насколько я знаю, пока еще в проекте.

Например, в Воронеже работают над электроракетным двигателем с электромагнитным разгоном струи, который должен использовать электрическую энергию, вырабатываемую атомным реактором, но «живого» такого еще нет. У американцев, кстати, тоже пока не выходит каменный цветок: они с этим двигателем мучаются больше 10 лет, и процесс все еще находится на уровне стендовых испытаний.

По словам эксперта, на сегодня ядерный двигатель — это единственная быстро достижимая альтернатива летающей сейчас «химии». Потому как ничего фантастического для нынешних технологий не представляет. Ведь используется старый добрый реактивный принцип. Берем рабочее тело (газ, жидкость, сжиженный газ — возможны варианты), подогреваем на атомном реакторе и летим вперед, выстреливая назад тем, что накипело. Конечно, сильно далеко на таком самоваре не уедешь — рано или поздно он выкипит, да и долго это по меркам Вселенной. Но до ближайших к Земле планет долететь можно будет более-менее оперативно.

Покой нам только снится

И все бы ничего, но у ядерных игрушек, которыми забавляется человечество, есть один неприятный аспект — радиация. Разумеется, всякий раз нас уверяют, что все будет крайне герметично, надежно и очень эффективно. Но перечень атомных аварий оптимизма не внушает. А если учесть, что человеческий фактор никто не отменял даже в космосе, так тем более. Вот забьют у нас опять в параметры не тот космодром или верх с низом опять попутают, шестеренку стачают левой нерабочей ногой, и что — разгребать очередной Чернобыль

— Опыт эксплуатации ядерных реакторов в сложных средах — водной, воздушной, да и наземной тоже, показал, что сегодня человечество не в состоянии гарантировать безопасность ядерных технологий, — уверен Владимир Чупров , руководитель энергетической программы «Гринпис-Россия». — А из всех сред воздушная, наверное, самая сложная. Проблема в том, что ядерный материал не сгорает в атмосфере. Был у нас в свое время такой спутник — «Космос-954», с ядерной энергоустановкой на борту. В 1978 году упал на Канаду , заразил большую территорию. И до сих пор ведутся межгосударственные споры, кто виноват и что делать. Буквально полгода назад там к этой истории опять возвращались. В 50-е были попытки сделать прямоточный ядерный двигатель для военных самолетов, но их забросили, потому что там очень сильно облучался пилот, да и контролировать реакцию было крайне тяжело. А раз это не смог решить сталинский Союз, у меня возникают сомнения, что сейчас получится сделать это эффективно.

Аргументы, что вместе с временами изменились и технологии, эколога не впечатляют:

— Эту сказку про белого бычка мы слышим постоянно. Проблема в том, что атомные генералы готовятся к прошедшей вой не. Никто не думал, что будет Фукусима. Никто не думал, что в 200 километрах от Запорожской АЭС будут падать снаряды. Тут очень много неизвестных, и никто, включая самых оголтелых сторонников атомной промышленности, не даст 100-процентную гарантию безопасности.

— 100-процентную гарантию дает только страховой полис, — ответил на это Евгений Маслин, генерал-полковник в отставке и один из крупнейших российских спецов в области ядерной безопасности. — Про космос не скажу, но за «Буревестник» вступлюсь. Все, что касается военной техники, безопасно. Ведь Фукусима — это громаднейший комплекс, а здесь — малый объем. Поэтому даже если ракета упадет не туда, куда надо, или ее собьют, последствия не будут столь трагичными.

Как говорится, скажите это тем, кто окажется в ненужное время в ненужном месте. Вступился за «Буревестник» и историк науки:

— Реактор помещен в герметичный и прочный кожух, который выдерживает падение с большой высоты на скалы, — объяснил Александров. — Естественно, там есть система аварийного спасения, и, в конце концов, в случае аварии ее можно гонять над океаном, а потом там утопить. В полете наверняка радиация от ракеты идет (вряд ли у реактора есть круговая защита). То есть, когда она в воздухе, близко к ней подлетать не стоит, но это излучение заражения не вызывает.

Ну, что ж, постараемся, значит, не приближаться. Но хотелось бы, конечно, чегото более идеального. Телепортатора какого-нибудь, норы кротовьей, сферического коня в вакууме… Хотя и там, предрекают знающие люди, колбасить может не по-детски. В общем, пока имеем то, что имеем; ждем того, что на подходе; и держим в уме мысль о том, что человеческий разум — это та вещь, которая никогда не находится в полном покое.

КСТАТИ

В прошлом году знаменитый физик Стивен Хокинг и российский миллиардер Юрий Мильнер объявили, что запустят космический аппарат к Альфа Центавра. Зонд должен был быть крошечным (всего несколько сантиметров) с огромным парусом, который разгонит его до скорости 60000 км/с. В итоге 6300 лет, которые бы потратили земляне на полет в обычной «химической» капсуле, должны превратиться в 20 лет. Хокинг скончался в марте 2018-го, поэтому судьба проекта пока не ясна.

НА ЧЕМ БЫ ЕЩЕ ПОЛЕТАТЬ?

Прямоточный термоядерный ракетный

Родственник реактивного. Отличие в том, что топливо не берут с собой, а черпают за бортом. «Горючкой» выступает межзвездный водород, который предполагается всасывать электромагнитным «пылесосом», нагревать, а потом выбрасывать под хвост кораблю. Проблема: водорода в Солнечной системе маловато будет.

Фотонный

Любимое дитя фантастов недалекого прошлого. Сам из себя испускает свет (фотоны), отталкиваясь от которого и летит. Бывает аннигиляционным (требуется антивещество) и на магнитных монополях (элементарные частицы, которые никто еще не нашел). Проблем масса: от «где набрать столько топлива» (монополей еще поискать, а антивещества собрали всего 38 атомов, да и те не удержали) до «как хранить» и «существует ли оно вообще».

Солнечный парус

Советская идея еще 20-х годов, доведенная до летных испытаний. В парус (гигантское зеркальное полотнище), установленный на корабле, «дуют» фотоны света от внешних источников (Солнца, звезды, сверхмощного лазера т.д.), и ракета летит, что твой фрегат. Проблемы: света Солнца надолго не хватит, а сверхмощного лазера пока что нет, так что кататься придется лишь между внутренними планетами, да и космический мусор может повредить хрупкую конструкцию.

Еmdrive

Аномальное нечто, состоящее из магнетрона и резонатора. Спокойно работает на голодном пайке и плевать хотело на закон сохранения импульса. Находится в стадии зафиксированного эффекта, создавая тягу не совсем понятным образом. Проблема: понять, простить и довести до ума.

ЦИФРА

400 ядерных энергетических реакторов используется сейчас в мире.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ