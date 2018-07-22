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Во главе — «человек со стальными ногами»: туристы из Сызрани отправились покорять перевал Дятлова
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Во главе — «человек со стальными ногами»: туристы из Сызрани отправились покорять перевал Дятлова 

e1.ru 33 минуты назад
Фото: e1.ru
Экспедиция из Сызрани, в которой участвуют и люди с ограниченными возможностями здоровья, отправилась на Урал покорять мистический перевал Дятлова. Они начали путь от Сызранского кремля утром 22 июля и всего планируют проехать на внедорожниках 4000 км, сообщают наши коллеги из Самары.
Об экспедиции рассказал ее руководитель Дмитрий Кондрашин, которого назвали «человеком со стальными ногами». Дело в том, что еще в детстве Дмитрий лишился ног и теперь передвигается на протезах. На месте штурмана внедорожника — жена Ирина. Только в апреле 2017 года туристам разрешили добираться до перевала Дятлова на транспорте. Ограничение существовало из-за того, что перевал находится на территории Ивдельского заказника.
Уже не в первый раз экспедиция людей с ограниченными возможностями здоровья доказывает, что возможности на самом деле безграничны.
— Наша параэкспедиция на перевал Дятлова официально началась! Кто-то скажет, что экстремальный туризм — не для людей с ограниченными возможностями. Но у нашей команды — своё мнение по этому вопросу, — рассказал нашим самарским коллегам Дмитрий. — На протяжении двух лет мы успешно организуем экспедиции на внедорожниках. Ездили на Урал, Кавказ, в Казахстан. Каждый раз берём с собой ребят с инвалидностью. Рассеянный склероз, ДЦП, травмы позвоночника или ампутации ещё ни разу не смогли помешать достижению поставленной цели.
Чтобы добраться до легендарного перевала, где так часто пропадают и погибают путешественники, параэкспедиции сызранцев придется преодолеть несколько рек, и проехать тысячи километров по бездорожью.
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