Во главе — «человек со стальными ногами»: туристы из Сызрани отправились покорять перевал Дятлова

Экспедиция из Сызрани , в которой участвуют и люди с ограниченными возможностями здоровья, отправилась на Урал покорять мистический перевал Дятлова. Они начали путь от Сызранского кремля утром 22 июля и всего планируют проехать на внедорожниках 4000 км, сообщают наши коллеги из Самары

Об экспедиции рассказал ее руководитель Дмитрий Кондрашин, которого назвали «человеком со стальными ногами». Дело в том, что еще в детстве Дмитрий лишился ног и теперь передвигается на протезах. На месте штурмана внедорожника — жена Ирина. Только в апреле 2017 года туристам разрешили добираться до перевала Дятлова на транспорте. Ограничение существовало из-за того, что перевал находится на территории Ивдельского заказника.

Уже не в первый раз экспедиция людей с ограниченными возможностями здоровья доказывает, что возможности на самом деле безграничны.

— Наша параэкспедиция на перевал Дятлова официально началась! Кто-то скажет, что экстремальный туризм — не для людей с ограниченными возможностями. Но у нашей команды — своё мнение по этому вопросу, — рассказал нашим самарским коллегам Дмитрий. — На протяжении двух лет мы успешно организуем экспедиции на внедорожниках. Ездили на Урал, Кавказ, в Казахстан . Каждый раз берём с собой ребят с инвалидностью. Рассеянный склероз, ДЦП, травмы позвоночника или ампутации ещё ни разу не смогли помешать достижению поставленной цели.

Чтобы добраться до легендарного перевала, где так часто пропадают и погибают путешественники, параэкспедиции сызранцев придется преодолеть несколько рек, и проехать тысячи километров по бездорожью.

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