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Медиакомплекс «Полет» в парке «Зарядье» будет закрыт с 23 по 28 июля
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Медиакомплекс «Полет» в парке «Зарядье» будет закрыт с 23 по 28 июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Медиакомплекс «Полет» в столичном парке «Зарядье» будет закрыт с 23 по 28 июля 2018 г. из-за регламентных работ, сообщает официальный сайт парка.
«С 23 июля по 28 июля медиакомплекс «Полет» будет закрыт для проведения регламентных работ. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении.
Парк «Зарядье» построен на месте гостиницы «Россия». Его открытие состоялось 9 сентября 2017 г. Пространство в парке разделено на четыре ландшафтных зоны: степь, луг, северный ландшафт, а также разновидность леса (смешанный, хвойный, прибрежный лес, березовая роща). Общая площадь парка составляет 10,2 га, площадь объектов — почти 84 тыс. кв. м. Среди них такие уникальные сооружения, как информационный павильон «Купол», павильон «Медиацентр», павильон «Заповедное посольство», «Флорариум», научно-познавательный центр «Заповедное посольство», а также «Парящий мост».
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