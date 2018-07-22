Коутс объяснил реплику о Путине, за которую его могут уволить

Коутс выразил удивление, когда ему сообщили о намерении Трампа пригласить Путина в США, попросил повторить это, сделав вид, что не расслышал, а потом заявил: "Это должно быть нечто особенное".

Советники Трампа после инцидента возмутились тем, что "в какие-то моменты Коутс, казалось, смеялся над президентом". Высокопоставленный представитель Белого дома заявил газете The Washington Post , что Коутс "вышел из-под контроля", а телекомпания CNN сообщила, что многие представители американского разведсообщества теперь опасаются увольнения директора разведки.

Теперь же Коутс заявил в эфире телеканала CNBC, что его "неловкая реакция" ни в коем случае не должна была "продемонстрировать неуважение или подвергнуть критике" действия президента Трампа, передает РИА Новости

Тем временем советник бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзан Мэсси назвала намерение пригласить Владимира Путина в Вашингтон для продолжения переговоров "очень хорошим шагом" президента Трампа и "очень хорошим знаком".

"Пришло время американцам увидеть Путина", — добавила Мэсси, консультировавшая Рейгана во время его переговоров с президентом СССР Михаилом Горбачевым.

А сам Трамп вновь заявил в "Твиттере", что у него "была замечательная встреча с Путиным". Однако, посетовал американский президент, фейковые СМИ "использовали каждую частицу своей энергии, чтобы опорочить ее", что "очень плохо" для США.