Парк «Пехорка» в Балашихе признан лучшим подмосковным парком

Он отметил, что планировка и инфраструктура парка учитывает интересы различных возрастных групп, все части связаны между собой транзитными пешеходными дорожками и дополнительно соединяются прогулочными тропами. В парке работают детская и сценическая площадки, роллердром, скейтпарк и пункт проката веломобилей. За первое место парк наградили премией в размере 14 миллионов рублей.

Второе место занял ивантеевский «Парк на Уче». Он победил в номинации «Лучшая концепция по созданию нового парка культуры и отдыха». Также лидерами стали парк «Ивановские пруды» в Красногорске , парк «Сестрорецкий» в Клину, городской парк культуры и отдыха имени Гагарина в Шатуре и «Березовая роща» в Дмитрове

Проект «Парки Подмосковья»запустили в 2013 году. За пять лет число парков увеличилось почти до 100.