Арт-объекты для сквера Учёных в Воронеже обойдутся «Музею-диорама» почти в 2 млн рублей 

Изготовил их скульптор Алексей Дикунов. Воронежский «Музей-диорама» оплатит посвящённые нобелевским лауреатам скульптурные композиции, которые планируется установить в сквере Учёных рядом с ВГУ. Информация о закупке у единственного поставщика появилась на портале госзакупок в субботу, 21 июля. Стоимость работ — 1,77 млн рублей. Автором арт-объектов стал воронежский скульптор Алексей Дикунов. Они представляют собой полки, на которых стоят книги Ивана Бунина и Михаила Шолохова. В дальнейшем на арт-объектах появятся QR-коды, содержащие информацию о писателях и их произведениях. По проекту, арт-объекты должны разместить на невысоком постаменте, чтобы жителям города и туристам было удобно на них забираться и фотографироваться. Всего в сквере Учёных, который планируют открыть напротив главного корпуса ВГУ в День города, появится пять арт-объектов. Два из них будут посвящены Нобелевским лауреатам по литературе, а ещё три — лауреатам по физике. Так, по словам Алексея Дикунова, горожане увидят лазер Николая Басова, гетероструктуры Жореса Алфёрова и антенну Павла Черенкова. О том, что рядом с главным корпусом ВГУ появится новый парк, стало известно в начале января 2018 года. Первоначально там планировалось разбить аллею нобелевских лауреатов с бюстами писателя Ивана Бунина и физиков Павла Черенкова, Николая Басова и Жореса Алфёрова, однако в итоге от этой идеи отказались. Власти заявили, что рядом с главным корпусом ВГУ появится сквер Учёных с аллеей, газонами и цветниками. Кроме того, в новом сквере должен был появиться всего один арт-объект, посвящённый достижениям Нобелевских лауреатов из Воронежа. Его концепцию в конце апреля представил архитектор, автор проектов Зеленого театра и реконструкции Советской площади Роман Пупавцев. Позже власти вернулись к идее установки нескольких арт-объектов. Тогда же они рекомендовали рассмотреть возможность разработки ещё одного памятного знака, посвящённого Нобелевскому лауреату Михаилу Шолохову. Алина Скобцева