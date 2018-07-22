Ещё
Арт-объекты для сквера Учёных в Воронеже обойдутся «Музею-диорама» почти в 2 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арт-объекты для сквера Учёных в Воронеже обойдутся «Музею-диорама» почти в 2 млн рублей 

Вести Воронеж 45 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Изготовил их скульптор Алексей Дикунов. Воронежский «Музей-диорама» оплатит посвящённые нобелевским лауреатам скульптурные композиции, которые планируется установить в сквере Учёных рядом с ВГУ. Информация о закупке у единственного поставщика появилась на портале госзакупок в субботу, 21 июля. Стоимость работ — 1,77 млн рублей. Автором арт-объектов стал воронежский скульптор Алексей Дикунов. Они представляют собой полки, на которых стоят книги Ивана Бунина и Михаила Шолохова. В дальнейшем на арт-объектах появятся QR-коды, содержащие информацию о писателях и их произведениях. По проекту, арт-объекты должны разместить на невысоком постаменте, чтобы жителям города и туристам было удобно на них забираться и фотографироваться. Всего в сквере Учёных, который планируют открыть напротив главного корпуса ВГУ в День города, появится пять арт-объектов. Два из них будут посвящены Нобелевским лауреатам по литературе, а ещё три — лауреатам по физике. Так, по словам Алексея Дикунова, горожане увидят лазер Николая Басова, гетероструктуры Жореса Алфёрова и антенну Павла Черенкова. О том, что рядом с главным корпусом ВГУ появится новый парк, стало известно в начале января 2018 года. Первоначально там планировалось разбить аллею нобелевских лауреатов с бюстами писателя Ивана Бунина и физиков Павла Черенкова, Николая Басова и Жореса Алфёрова, однако в итоге от этой идеи отказались. Власти заявили, что рядом с главным корпусом ВГУ появится сквер Учёных с аллеей, газонами и цветниками. Кроме того, в новом сквере должен был появиться всего один арт-объект, посвящённый достижениям Нобелевских лауреатов из Воронежа. Его концепцию в конце апреля представил архитектор, автор проектов Зеленого театра и реконструкции Советской площади Роман Пупавцев. Позже власти вернулись к идее установки нескольких арт-объектов. Тогда же они рекомендовали рассмотреть возможность разработки ещё одного памятного знака, посвящённого Нобелевскому лауреату Михаилу Шолохову. Алина Скобцева
Вести Воронеж: последние новости
Пропавший на два дня в Воронеже вместе с фурой водитель нашёлся в больнице Санврачи назвали опасными пять пляжей в Воронежской области Почти во всех воронежских детских лагерях найдены санитарные нарушения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России205
Звезду КВН зарезали в драке16
Ученого арестовали по делу о госизмене513
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер41
Раскрыты мерзкие секреты работы в общепите6
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение