УрФО: поднятие поп, пельмешка-депутат и целеустремленная Авокадинка

Добрый вечер, уважаемые читатели! Последние четыре дня вновь изобиловали в большей мере тревожными новостями. Вообще Блогосфера чем-то похожа на Американские горки. Напряжение в новостной ленте Живого Журнала то поднимается на самую верхушку, то спускается, когда новости становятся спокойными и радостными. Если вам по душе находиться на самой верхушке аттракциона, если вы находитесь в поиске острых ощущений и эмоций, то вам наверняка понравится сегодняшний обзор.

На днях екатеринбуржец zergulio ( Сергей Колясников ), неустанно продолжающий писать о пенсионной реформе и призывающий подписчиков вместе бороться с несправедливостью, поделился очередной новостью по этой теме: «Президент России Владимир Путин заявил, что окончательного решения по вопросу повышения пенсионного возраста до сих пор не принято. Об этом 20 июля сообщает ТАСС . Путин уточнил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству граждан. „Мне никакой вариант не нравится, который связан с повышением пенсионного возраста. И я вас уверяю, и в правительстве мало таких людей, которым это нравится. Потому что это не может нравиться подавляющему большинству граждан“, — заявил президент России. Тут логично поставить два тега, #БояреПлохие и #НеПрокатило. Непонятно, почему он говорит о Правительстве, которому не нравится пенсионная реформа. Они там все микрофоны заплевали, ее одобряя. Не говоря уже про ахинею, которую несли и они, и центральные каналы. В одном из СМИ увидел, что Владимир Владимирович сказал, что обсуждать пенсионную реформу надо с конструктивными силами, а не с теми, кто на ней пиарится. Полностью согласен, например ее можно обсудить с врачом, которому теперь +5/8 лет работать в непростой профессии. Но как уже говорил, нет смысла обсуждать реформу с депутатами Госдумы от Единой России , Заксобраниями и Общественными палатами в регионах и т.п. Они уже все одобрили по команде сверху, быстро и четко. Единственно, штаны приспущенными держат, вдруг еще какую команду дадут».

Верным союзником Сергея Колясникова по этой теме является житель Челябинска vlad1_74. Он также немало пишет о злополучной реформе. Например, на днях он рассказал о прошедшем митинге в Москве : «Численность московского митинга 18 июля против пенсионной реформы составила примерно 1,5 тыс. человек. По данным полиции, нарушений общественного порядка во время согласованного митинга удалось избежать. Митинг проходил в так называемом гайд-парке в Сокольниках. Организаторы митинга указывают численность, вдвое превышающую данные МВД , — 3 тыс. человек. Относительно пенсионной реформы не всё ещё решено, во-первых, не все ещё чтения прошли в Госдуме, к тому же за протестными акциями наблюдает президент, и насколько он их изменит напрямую зависит от накала протеста. Поражает массовый пофигизм наших граждан. Пенсионная реформа, кроме пенсионеров, затрагивает всех работающих. Удивляет не только отсутствие некой коллективности и солидарности (это можно объяснить работой власти в этом направлении), но главное, это отсутствие у народа мыслей о будущем. Жизнь сегодняшним днём, чревата серьёзными проблемами вообще по жизни. Как народ не поймёт, что о их будущем никто не думает, более того, думают в обратном направлении, как бы избавиться от лишних людей. Чтобы этого избежать всего-то надо выйти на 1-2 часа, с учётом проезда, на улицу. Какие тут механизмы срабатывают: непонимание, лень? (страх я исключаю, митинги согласованы). Ну, хорошо, люди не думают о себе, так пусть подумают о детях, ведь им достанется в большей степени все это „прелести“. Все эти отговорки о незнании смешны, у всех есть интернет, телефоны, смартфоны. Не думаю, что у нас народ настолько туп, что ничего не понимает, остаётся одно — лень-матушка мешает оторвать задницу от привычного бестолкового занятия. Лично я другого объяснения безразличию к себе и своим родным и близким не нахожу. Самое страшное в этом деле — это то, что наше безразличие власть воспринимает как согласие с их действиями, следовательно мы сами провоцируем власть на ещё большее ограбление населения».

Далее этот же блогер предпринял попытку «поднятия» хотя бы своих подписчиков с их удобных диванов: «1 000 000 рублей за 1 час КАЖДЫЙ работающий россиянин может заработать и это не разводка! Если быть точнее, исходя из средней пенсии, мужчины заработают в среднем 848 220, а женщины 1 357152 рублей. Это не шутка, а реальность. Народ у нас спит и пассивный, поэтому я бы бросил для него клич „Хочешь заработать за 1час 1 000 000 рублей, выходи на митинг против пенсионной реформы“. Думаю, столько даже Сечин не зарабатывает. Как говорится „клин клином вышибают“. Если народ превратили в потребителя, так может он за деньги, причём весьма приличные, выйдет на протест. Больше у него в жизни шанса столько заработать не будет. А слабо нам сорвать такой куш? Если все выйдем, власти просто охренеют. Там не только правительство Медведева отвалит в отставку, сам Путин впереди паровоза побежит отменять пенсионную реформу. Нужна только самая малость, выйти на 1 час 28 июля всем работающим на санкционированный митинг и будет нам счастье! А если не выйдем, значит, мы настолько пали, что мы даже не потребители, а так, жалкая слизь, которую просто смыть в канализацию не жалко, что с нами впоследствии и сделают. Забыл добавить, столько же КАЖДЫЙ может и потерять тот же миллион».

Житель Екатеринбурга voxpop_66 (Илья Будкевич) не так давно поведал об одной интересной новости, касающейся уже местного самоуправления: «Актриса шоу „Уральские пельмени“ Юлия Михалкова подала документы в горизбирком Екатеринбурга, чтобы стать кандидатом на выборах в думу Екатеринбурга. От услуг различных партий Юлия отказалась, предпочтя партийным спискам самовыдвижение. Главным соперником Михалковой в 9 избирательном округе станет действующий депутат думы Екатеринбурга, кандидат от „Единой России“ Елена Дерягина, а также глава свердловского представительства организации „Гражданский патруль“ Роман Тихонов. Для регистрации Юлии теперь необходимо собрать подписи 0,5% избирателей округа, то есть около 300 штук до 25 июля. „Ленинский район — это во многом лицо города. Здесь живет огромное количество моих друзей и знакомых — сколько я их не спрашивала — никто из них не знает, кто у них депутат городской думы. Я хочу, чтобы в Ленинском районе на вопрос „кто ваш депутат?“ люди не пожимали плечами, а отвечали — „Юлия Михалкова!“. Для меня приоритет — дети, современная городская среда, удобная транспортная инфраструктура, благоустройство и озеленение центра города. Уверена, что добьюсь того, чтобы мои избиратели, мои соседи вначале говорили — это наш депутат, а уже потом участница „Уральских пельменей““, — прокомментировала свое выдвижение Юлия Михалкова».

О новости, которая может вызвать приступ зависти у простого россиянина, на днях поведал zergulio: «Жена русского олигарха и 33-летняя модель Алена Кравец призналась, что не жалеет денег на себя и своих близких. За день она может потратить миллион рублей. „Иной раз я могу истратить за день очень большую сумму — до миллиона рублей! Это салоны красоты, запись песен, подарки для любимой доченьки — для неё я покупаю всё самое лучшее!“ — цитирует „Лайф“ слова модели. У супруги олигарха много помощников по дому, поэтому она практически не занимается бытовыми хлопотами. Однако Кравец заметила, что ее жизнь не так легка, как может показаться: несмотря на роскошный образ жизни, ей приходится выполнять немало дел, так как она ведет активный образ жизни». «Ее жизнь не так легка, как может показаться, ей приходится выполнять немало дел, ведь она ведет активный образ жизни». Вот Алена не протестует против повышения пенсионного возраста. Хотя ей живется ох как нелегко. Берите пример, хуле» — саркастично комментирует это Сергей Колясников.

Положением дел в сфере российского туризма возмутился не так давно kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) из Екатеринбурга: «Друзья, в очередной раз я удивляюсь жадности, пофигизму, безразличию и отсталостью наших российских отельеров. В планах нашей семьи был запланирован отдых на море в сентябре месяце. Начал узнавать про туры: 2 взрослых, 2 ребенка одному из которых нет еще года, а второму 3,5. Это должен быть песочный пляж, желательно первая-вторая линия, все включено, 10-14 дней. Бюджет +— 100к с перелетом из Екатеринбурга. На самом деле нам неважно, в России будет отдых или за границей, главное, чтобы были человеческие условия, но российские курорты будто говорят нам: „Валите из страны! За границей лучше и дешевле!“. И вот почему. Я люблю Россию и считаю, что Родину не выбирают, но как можно любить отдых в нашей стране, если за такие же деньги, например, в Турции или Тунисе , я могу отдохнуть в разы лучше!? Пример: Анапа , отдых в сентябре на 10 дней. В бюджете около 100 тысяч рублей только отели 2* и 3*. Например отель „Джем“. Не первая линия, цена тура 104 тысячи рублей! Другой пример: отель Христакис. Путевка в этот отель стоит 102 тысячи рублей. Ну и для сравнения приведу один пример из Турции и один из Туниса. Fortuna ALANYA 5* 99600 рублей, 9 ночей, всё включено. И наконец, отель в Тунисе Zodiac 4*. 10 ночей, все включено. Кажется, что выбор в данном случае очевиден. Мне кто-нибудь сможет объяснить, откуда берутся цены на отдых у моря в России? Я считаю, что такие цены на отели неоправданно завышены. Зачем отдыхать в России, если за те же деньги я могу отдохнуть за границей? Конечно, меня никто не заставляет отдыхать в своей стране, но поверьте, я хочу проводить отпуск на Родине. Но платить за убогие условия втридорога я не готов!»

Этот же автор рассказал о наследии Чемпионата Мира по футболу, которое досталось екатеринбуржцам: «Что оставил после себя этот Чемпионат мира по футболу? Много критики было на счет его проведения в нашей стране, но я вижу достаточно плюсов. Дело не только в новых стадионах, которые прослужат еще много лет. Например, Екатеринбург закупил 169 автобусов на газомоторном топливе. На треть город обновил подвижной состав общественного транспорта. Появилась фан-зона в ЦПКиО, тренировочные поля, обновленная инфраструктура рядом со стадионом. Да даже в в моём пригороде появилась новенькая футбольная поляна. Ну и, конечно, безумная прибыль малому бизнесу благодаря 100 000 гостей в нашем городе — суммарная выручка составила около пяти миллиардов рублей».

И на конец, о том, как ставить цели и добиваться их, рассказал екатеринбуржец zheka_ural: «Авокадинка моя еще до замужества вычитала где-то у британских ученых про силу составления планов. Обозначить их на бумаге и чтоб висели они на видном месте (на холодильнике естественно). Из года в год пишет, % 80 всегда получается у ней. Вот нынешний план сегодня сдвинулся с паузы — зубы, наконец-то сегодня вылечила, отметила вином и на этом списке».

Приятного вам чтения — и умения находить свет в темноте!