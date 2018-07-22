Как отдыхают президенты разных стран

В самом разгаре сезон отпусков и многих россиян интересует: как предпочитают отдыхать главы разных государств.

В первую очередь, конечно, россиян интересует, как отдыхает президент РФ Владимир Путин . Он предпочитает это делать в нашей стране, а не за рубежом. Что вполне понятно — глава государства должен подавать пример всем остальным. При этом, даже во время отдыха, каждый его день — рабочий: по нескольку часов он уделяет внимание документации или официальным переговорам.

Чаще всего Владимир Владимирович проводит отпуск в сочинской резиденции «Бочаров ручей», но отдыхал также в Сибири и на Урале. Так, несколько лет назад международной сенсацией стала его поездка в Тыву с принцем Монако Альбером II, где они посетили раскопки средневековой уйгурской крепости Пор-Бажын, порыбачили, искупались в горной реке и совершили конную прогулку.