Ещё
Как отдыхают президенты разных стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как отдыхают президенты разных стран 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В самом разгаре сезон отпусков и многих россиян интересует: как предпочитают отдыхать главы разных государств.
В первую очередь, конечно, россиян интересует, как отдыхает президент РФ Владимир Путин. Он предпочитает это делать в нашей стране, а не за рубежом. Что вполне понятно — глава государства должен подавать пример всем остальным. При этом, даже во время отдыха, каждый его день — рабочий: по нескольку часов он уделяет внимание документации или официальным переговорам.
Чаще всего Владимир Владимирович проводит отпуск в сочинской резиденции «Бочаров ручей», но отдыхал также в Сибири и на Урале. Так, несколько лет назад международной сенсацией стала его поездка в Тыву с принцем Монако Альбером II, где они посетили раскопки средневековой уйгурской крепости Пор-Бажын, порыбачили, искупались в горной реке и совершили конную прогулку.
Предыдущий президент США Обама часто отдыхал со своей семьей в Чимларке, штат Массачусетс. Он арендовал коттедж на две спальни за 2900 долларов в сутки. Отдых его длился примерно 10–15 дней.
Вечерняя Москва: последние новости
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял участие в заседании Совета министров СНГ Как решить вопрос шумных соседей Эксперт: самолет Путина дешевле, зато надежнее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России205
Звезду КВН зарезали в драке16
Ученого арестовали по делу о госизмене512
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер41
Су-25 напугали жителей Мариуполя33
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение