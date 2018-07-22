Воронежцы смогут проголосовать за концепцию развития «Орленка»

Как рассказали в группе мэрии «ВКонтакте», воронежцы могут проголосовать за понравившуюся концепцию развития парка «Орленок» и внести свои предложения по реконструкции.

На сегодняшний день есть две предварительные концепции реконструкции «Орленка». В рамках первой концепции «Новое в старом» власти планируют сделать акцент на активном отдыхе, различных видах досуга под открытым небом. Парк наполнится зонами активностей, малыми архитектурными формами и необычными арт-объектами.

Вторая концепция «Парк в парке» подразумевает сделать акцент на неспешных прогулках и романтических встречах. В таком случае насыщается активным функционалом внешний периметр территории парка, а центральная зона вокруг фонтана остается местом для тихих прогулок. В рамках этой концепции предусмотрено восстановление здания Молодежного театра в его прежнем месте.

Голосование за понравившуюся концепцию проходит в городском сообществе «Типичный Воронеж». Результаты и пожелания воронежцев будут учтены при разработке окончательной концепции парка.