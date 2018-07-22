Как решить вопрос шумных соседей

На вопросы читателей отвечает обозреватель «ВМ» Анатолий Сидоров . Для того чтобы получить рекомендацию, отправляйте сообщения на адрес a.sidorov@vm.ru.

Никитич, обратилась в МФЦ по поводу предоставления субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Субсидию предоставили только на половину квартиры, мотивируя это тем, что я еще не вступила в права наследства на вторую половину квартиры после смерти отца. Зарегистрирована в квартире я одна. Значит, за вторую половину квартиры оплату услуг ЖКХ буду производить я же, но в полном объеме, без субсидии. Правомерен ли отказ ГЦЖС в предоставлении субсидии на всю квартиру?

Елена Манахина, ул. Гарибальди, 24, корп. 3 Елена Александровна, я попросил объяснить вашу ситуацию Александра Толмачева , зампредседателя Союза юристов Москвы , доктора юридических наук. Он сказал, что в юриспруденции существует такое понятие, как «юридический факт» — это определенное жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения. Смерть вашего отца является таким юридическим фактом, после которого все льготы вашего отца прекратились. Поскольку ваша квартира не является коммунальной, то вы пользуетесь ею полностью. Значит, специалисты ГЦЖС правы, требуя от вас оплаты второй половины квартиры без учета льгот. Как только вы станете полным собственником, так вам предоставят льготы на ее оплату в полном объеме. У вас появится право оспорить в суде переплату за долю отца в течение 6 месяцев (до наступления срока, когда вы сможете стать наследницей). Для этого надо предоставить суду доказательство вашего права на льготы и расчет суммы переплаты.

Никитич, сосед сверху замучил непотребными звуками. То у него музыка играет, то стулья гремят, то орет и дебоширит. А недавно женился, и шуму прибавилось. Как нам укротить этого «музыканта»?

Ирина Налетова, Ореховый пр-д, 13, корп. 3 Ирина Анатольевна, поговорили мы с хозяином шумной квартиры Алексеем Евгеньевичем. Он признал, что жалобы ваши его беспокоят, но шум от него и его домочадцев является бытовым и не превышает норм, определенных городским Законом о тишине. Впредь пообещал передвигаться по квартире с еще большей осторожностью, но «тишину летучей мыши» не обещал. Если он и дальше будет так «дебоширить», то обратитесь в Роспотребнадзор , они замерят силу звуков. Участковый тоже может оказать посильную помощь.

Никитич, являюсь инвалидом III группы и не могу себя обслужить. Ко мне с помощью иногда приезжают дочь с зятем. Но дело в том, что в нашем дворе негде припарковать автомобиль. Дочь оставляет машину на дороге возле дома. Но там парковка платная. Скажите, полагаются ли мне как пенсионеру какие-то скидки при использовании платной парковки или хотя бы уменьшенная сумма штрафа?

Галина Зорина , ул. Судостроительная, 14/16 Галина Ивановна, специалист «Вечерки» по проблемам автотранспорта Дмитрий Семенов считает, что в МФЦ по справке об инвалидности машину дочери внесут в перечень инвалидного транспорта. Парковаться она сможет бесплатно ТОЛЬКО на местах для инвалидов. Никаких скидок и льгот на других парковочных местах ей не полагается.

Никитич, обнаружила на дверце своего электрического шкафа страшную надпись: «Ваш счетчик вышел из строя!» И что мне теперь делать?

Надежда Сигачева, ветеран войны, Б. Кондратьевский пер., 4, стр.1 Установить новый счетчик.

Мы попросили специалистов Мосэнергосбыта оказать вам помощь. Но услуга эта платная для всех.