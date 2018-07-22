Отечественные ученые могут вывести вина Крыма на европейский рынок — эксперт

КОКТЕБЕЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым . Крымским винодельческим предприятиям необходимо наладить работу с российскими учеными, чтобы создать высококачественное вино, которое будет конкурировать с европейскими регионами виноделия. Об этом эксперты заявили во время симпозиума молодых ученых в рамках фестиваля In Vino Veritas в Коктебеле.

По словам специалистов, на данный момент крымские производители привлекают иностранных виноградарей во время зарождения компании, однако инвесторам следует наладить работу с местными учеными для создания новых сортов вина.

"Мы собрали группу людей из Краснодарского края и Крыма, которые занимаются наукой, чтобы найти возможность коммуницировать между собой… Со времен распада СССР, виноградарство не идет в ногу с производством — в какой-то мере наука затормозилась, а производство идет само по себе, привлекая иностранных специалистов", — рассказал РИА Новости Крым директор научно-образовательного центра «Виноградарство и экология» Севастопольского государственного университета Андрей Кузьмин

На симпозиуме молодые ученые также порекомендовали инвесторам «вкладываться в образование своих специалистов», чтобы создать новый высококачественный продукт.

"Наука должна быть неразрывно связана с производством. Мы бы хотели, чтобы виноделы потихоньку включились в дискуссию и послушали ученых, чтобы избежать проблем, которые часто возникают еще на этапе высадки виноградников", — отметил организатор фестиваля Дмитрий Ковалев

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