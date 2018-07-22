КОКТЕБЕЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Крымским винодельческим предприятиям необходимо наладить работу с российскими учеными, чтобы создать высококачественное вино, которое будет конкурировать с европейскими регионами виноделия. Об этом эксперты заявили во время симпозиума молодых ученых в рамках фестиваля In Vino Veritas в Коктебеле.
По словам специалистов, на данный момент крымские производители привлекают иностранных виноградарей во время зарождения компании, однако инвесторам следует наладить работу с местными учеными для создания новых сортов вина.
"Мы собрали группу людей из Краснодарского края и Крыма, которые занимаются наукой, чтобы найти возможность коммуницировать между собой… Со времен распада СССР, виноградарство не идет в ногу с производством — в какой-то мере наука затормозилась, а производство идет само по себе, привлекая иностранных специалистов", — рассказал РИА Новости Крым директор научно-образовательного центра «Виноградарство и экология» Севастопольского государственного университета Андрей Кузьмин.
На симпозиуме молодые ученые также порекомендовали инвесторам «вкладываться в образование своих специалистов», чтобы создать новый высококачественный продукт.
"Наука должна быть неразрывно связана с производством. Мы бы хотели, чтобы виноделы потихоньку включились в дискуссию и послушали ученых, чтобы избежать проблем, которые часто возникают еще на этапе высадки виноградников", — отметил организатор фестиваля Дмитрий Ковалев.
Тысячи дегустирующих: как проходит фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле >>
В пятницу, 20 июля, в курортном поселке Коктебель стартовал винно-гастрономический фестиваль In Vino Veritas. В течение трех дней винодельческие компании из Крыма, Севастополя, Кубани, Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области соревнуются за звание лучшего предприятия на винных баттлах, в которых участвуют гости мероприятия. Также предусмотрены мастер-классы от ведущих сомелье страны и различные развлечения.