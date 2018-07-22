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О странностях статистики украинских железных дорог
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О странностях статистики украинских железных дорог 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Железнодорожная отрасль нэньки с игриво-эротичным названием «Укрзализница» опубликовала показатели первого года работы в условиях безвизового режима.
Результаты впечатляют: если в первом полугодии прошлого года в страны ЕС была перевезена 81 тысяча пассажиров, то за аналогичный период 2018 года — 187 тысяч.
Согласитесь, рывок приличный. Такое впечатление, что победители Майдана долгие годы стояли на низком старте, чтоб свалить с нэньки — пить восхитительный кофе в Братиславе, слушать Венскую оперу и фоткаться на фоне Эйфелевой башни. Но это не вся статистика из отчета.
Дальше компания приводит загадочные цифры: в первом полугодии прошлого года билетов в обратном направлении было куплено 47 тысяч, а в первом полугодии 2018-го — 111 тысяч.
Легко подсчитать, что за два этих полугодия на просторах Европы потерялось 110 тысяч победителей «революции гидности».
Конечно, всегда можно найти объяснение феномену.
Например, я предполагаю, что в первом полугодии любители словацкого кофе и поклонники Моцарта выезжают помогать польским фермерам, а во втором, когда заканчивается сельскохозяйственный сезон, возвращаются.
Логично ведь, правда?
Кстати, во Львове кофе, говорят, тоже неплохой.
А «Свадьбу Фигаро» или «Волшебную флейту» можно послушать и дома благодаря достижениям цифровой связи. Хорошие оперы, кстати. Лучшие арии победители «революции гидности» поют хором за уборкой клубники, чтоб работа спорилась. А вот собирать яблоки лучше под «Дон Жуана».
Певучая нация.
Что бы ни говорили злые языки, а безвиз, ради которого стоял Майдан, в первый же год дал зримые плоды. География отхожего промысла заметно расширилась, теперь украинские гастарбайтеры едут миллионами не только в Россию, но и вливаются в дружную европейскую семью.
То есть, входят в ЕС не оптом, всей незалэжной державой, как собирались изначально, а в розницу.
Что тоже неплохо. Иногда они возвращаются. Но это, конечно, временное явление.
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