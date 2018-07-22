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Bild: Германия примет 50 активистов «Белых касок» из Сирии
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Bild: Германия примет 50 активистов «Белых касок» из Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Германия разместит на своей территории 50 членов сирийской НПО «Белые каски», которые ранее были эвакуированы из САР. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на собственные источники.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас со своей стороны подтвердил готовность принять активистов, но не уточнил их число. «Тот факт, что многие из этих мужественных активистов нашли защиту и убежище, а некоторые при этом — в Германии, является проявлением человечности», — отметил он.
Ранее в воскресенье официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии по запросу США, Канады и ряда европейских стран активистов «Белых касок» с семьями. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что в ходе операции 800 человек были перевезены на территорию Иордании из южных районов Сирии, где в настоящий момент сирийские войска завершают операцию против вооруженных группировок.
В Дамаске считают, что «Белые каски» связаны с террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" и действуют в ее интересах. США финансово поддерживали организацию «Белые каски» с 2013 года, за это время американские власти предоставили ей более $33 млн
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