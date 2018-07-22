Bild: Германия примет 50 активистов «Белых касок» из Сирии

БЕРЛИН, 22 июля. / ТАСС /. Германия разместит на своей территории 50 членов сирийской НПО «Белые каски», которые ранее были эвакуированы из САР. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас со своей стороны подтвердил готовность принять активистов, но не уточнил их число. «Тот факт, что многие из этих мужественных активистов нашли защиту и убежище, а некоторые при этом — в Германии, является проявлением человечности», — отметил он.