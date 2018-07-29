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Мини-офисы центров госуслуг «Мои документы» начали работать за городом
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Мини-офисы центров госуслуг «Мои документы» начали работать за городом 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
Работают мини-офисы центров госуслуг с четверга по воскресенье с 10.00 до 14.00 в 209 садовых и дачных поселках. Здесь можно подать заявление для голосования по месту фактического пребывания, оформить социальную карту, получить ответы на вопросы по расчетам коммунальных платежей, оформить пенсионное свидетельство, оформить парковочное разрешение, узнать о налогах и льготах и многое другое.
Рабочая группа из 4 тысяч сотрудников МФЦ сейчас делает также поквартирные обходы и в самой столице, и на дачных участках. В ходе их они рассказывают о нововведениях нынешней избирательной кампании. Главное из них — возможность голосования по системе «Мобильный избиратель» — на участке не по месту регистрации, а там, где удобнее. Для этого нужно подать заявление о выборе участка в ближайшем МФЦ или загородном мини-офисе.
Второе новшество выборов мэра Москвы — работать избирательные участки 9 сентября будут с 8.00 до 22.00, на два часа дольше, чем обычно.
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