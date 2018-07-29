Мини-офисы центров госуслуг «Мои документы» начали работать за городом

Работают мини-офисы центров госуслуг с четверга по воскресенье с 10.00 до 14.00 в 209 садовых и дачных поселках. Здесь можно подать заявление для голосования по месту фактического пребывания, оформить социальную карту, получить ответы на вопросы по расчетам коммунальных платежей, оформить пенсионное свидетельство, оформить парковочное разрешение, узнать о налогах и льготах и многое другое.

Рабочая группа из 4 тысяч сотрудников МФЦ сейчас делает также поквартирные обходы и в самой столице, и на дачных участках. В ходе их они рассказывают о нововведениях нынешней избирательной кампании. Главное из них — возможность голосования по системе «Мобильный избиратель» — на участке не по месту регистрации, а там, где удобнее. Для этого нужно подать заявление о выборе участка в ближайшем МФЦ или загородном мини-офисе.