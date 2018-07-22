Пражская весна: Антироссийская истерия

По мере приближения годовщины 21 августа 1968 года в нашем обществе усиливаются антироссийские настроения. СМИ поднимают гвалт, нападая на современную Россию . Нам рассказывают, что 50 лет назад русские нас оккупировали и представляют угрозу для Европы и сегодня. Видимо, многие из тех, кто распространяет эту информацию, не очень хорошо учили историю в школе. Возможно, их просто не было на уроках истории, или преподаватели в своих объяснениях намеренно искажали те события.

Поражает во всем этом то, что в нашей стране антироссийская истерия весьма сильна. А ведь современная Россия не Советский Союз. Сегодня, например, от правых политиков можно услышать, что в 1968 году на нашу территорию вторглись русские, что современная Россия — угроза для нашей республики, и что мы не должны торговать с этой страной. Услышать можно и массу других перлов. Самое печальное тут то, что все западные страны активно торгуют с Россией, а мы что — не должны? Почему? Если последовать логике правых партий (а порой и социал-демократов ČSSD), которые считают, что лучше с Россией вообще не иметь никаких дел, то мы окажемся белыми воронами на Западе. Эта логика нашей политической сцены вредна: врага ищут там, где его на самом деле нет. Однако вернемся к утверждению о том, что 50 лет назад на нашу землю пришли русские. Как все было в действительности?

Во-первых, необходимо отметить, что к нам вошли войска Варшавского договора, не российские или советские вооруженные силы. К нам были отправлены даже войска ГДР, но их пришлось очень скоро вывести. То же произошло в тогдашней Силезии. Там дислоцировались польские войска, которым тоже пришлось вскоре уйти, так как многие местные жители помнили, как поляки вели себя в 1918 году, когда республика только рождалась (спор вокруг Тешина), а также в 1938 году, когда поляки встали на сторону Гитлера. На территорию Словакии вошли венгерские войска. Венгры, по сути, вступили на свою бывшую землю, которая прежде на протяжении тысячи лет принадлежала им. Словакия входила в Австро-Венгрию и как государство в этой империи не существовала. Поэтому необходимо постоянно повторять, что в 1968 году к нам вошли войска Варшавского договора — так же, как, например, войска НАТО находились в Германии.

Поэтому удивительно, почему в нашей республике царит такая антироссийская истерия. Ведь Россия не Советский Союз, а только его страна-преемница с капиталистическим устройством. Более того, многие руководители Советского Союза в то время даже не были русскими. Например, те, кого сегодня мы критикуем как русских, вообще не принадлежали к этой национальности. Перечислю несколько известных имен: Сталин и Берия были грузинами, Хрущев — украинцем, Дзержинский — поляком, Брежнев — тоже украинец. Тогда по какой причине СМИ и политические круги продуцируют полуправду против современной России, если в прошлом Советским Союзом в основном руководили даже не русские? Как мне кажется, раздувается мнимая проблема для отвода глаз и ищется внешний враг, на которого все можно было бы свалить.

В качестве объекта напрашивается России, которую сегодня называют страной, желающей развязать войну. Однако бряцает оружием совсем иное государство на другом конце света. Речь о США . В эпоху полуправды и фальшивых новостей, например, нам говорят, что Россия виновата в том, что кто-то был отравлен; что кто-то выиграл или проиграл на выборах; что в 1968 году она вторглась и оккупировала нас; что Россия виновата и в том, что ей дали право провести чемпионат мира по футболу. Ерунда? Нет. Выставлять Россию врагом номер один — это хорошо продуманная игра, цель которой — втянуть мир в конфликт. На планете накопилось столько ликвидного капитала, что его избыток могут поглотить только две вещи: война и кризис. Но есть и другой вариант: просто избавиться от ликвидного капитала, так как все это лишь виртуальные цифры. Будем надеяться, что те, кто влияет на события в нашем глобализованном мире, как и наши политики, так и поступят и не станут играть с огнем.