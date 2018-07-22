Военные инженеры из Беларуси и Пакистана посетили легендарный Мамаев курган 

Иностранных военных поразила грандиозность и монументальность, атмосфера мемориала, смена часовых роты почетного караула у вечного огня.
Сегодня, военные инженеры из Беларуси и Пакистана — участники конкурса «Инженерная формула» Армейских международных игр в Волгограде посетили Мамаев курган, осмотрев памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» и его главный монумент «Родина-мать зовет!»
Иностранных военных поразила грандиозность и монументальность, атмосфера мемориала, смена часовых роты почетного караула у вечного огня.
Старший команды из Пакистана подполковник Мухтар Адил отметил: «здесь все пропитано мужеством и героизмом солдат, отдавших свои жизни за свою страну. Это чувство очень сильно пронзило душу и не оставило никого из нас равнодушным».
Военнослужащим рассказали историю Сталинградской битвы, а также происхождение названия легендарного Мамаева кургана. Все участники конкурса приобрели сувениры и смогут отвезти к себе на родину частичку русской истории и отваги.
До начала соревнований иностранных гостей ознакомят с музеем-панорамой Сталинградской битвы, военным мемориально-историческим и краеведческим музеями города Волгограда, городским планетарием, а также участники международных конкурсов совершат прогулку на теплоходе в акватории Волги.