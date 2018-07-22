Количество происшествий на воде возросло в Москве во время ЧМ‑2018

Сотрудники МЧС Москвы спасают в два раза больше граждан по сравнению с прошлогодним купальным сезоном из-за большого количества людей, приехавших на чемпионат мира по футболу-2018, передает РИА Новости «Во время чемпионата мира по футболу в Москву приехало, помимо иностранцев, много российских граждан из других городов. В этом году мы спасаем ежедневно восемь-девять человек, в прошлом году было вдвое меньше», –сказал государственный инспектор ГИМС МЧС по Москве Евгений Юрченко По его словам, чаще всего происшествия на воде случаются с людьми, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Калининграде, Волгограде, Казани, Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге Сочи , Нижнем Новгороде, Саранске Самаре , Ростове-на-Дону и Екатеринбурге . Всего матчи посетили более 3 миллионов человек. Победителем мирового первенства стала сборная Франции