От истории до инноваций. Уникальный концертный зал «Зарядье» принимает международных экспертов

Сегодня столичный концертный зал «Зарядье» принимает свое первое событие. Московский Урбанистический форум стартовал на новой площадке в современном парке у стен Кремля. Здесь выступают мэры крупнейших мегаполисов, ведущие мировые архитекторы, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. «ВМ» подробно рассказывает о площадке форума.

Главная тема урбанфорума «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» актуально и для самого парка «Зарядье». Здесь его создатели применили уникальные технологии.

Концертный зал открывает двери

Символично, что в качестве площадки проведения Московского урбанфорума выбрано современное общественное пространство — парк «Зарядье», который уже сегодня по посещаемости туристами бьет все рекорды.

— Уникальна сама организация экспозиции форума, — говорит заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин . — В концертном зале «Зарядье», который впервые открывает двери для посетителей, разместится, без преувеличения, выставка будущего.

Мы приняли решение отказаться от традиционной застройки в пользу решения музейного типа.

Экспонентам предоставлено пространство с упором на презентацию мультимедийных материалов. Что касается компаний, то, помимо традиционных стендов профильных департаментов правительства Москвы , будут представлены проекты ведущих девелоперских компаний России . Участники и гости форума смогут заглянуть в Москву будущего, представить, как будет выглядеть столица через несколько лет.

Акустическая модель для сборки

Концертный зал открыт. А это значит, что позади — сложнейшие работы по созданию естественной акустики, монтаж трансформируемого партера и специальных подъемно-опускных модулей, укладка деревянных панелей покрытия сцены, изготовленных из аляскинского кедра. Именно эта порода дерева, согласно отчету международных специалистов, обеспечит идеальную звукоизоляцию и качественное отраженное звучание.

Большое количество специалистов, в том числе иностранных, участвовали в создании неповторимой акустики нового зала. Среди них — Ясухиса Тойота, который руководил акустическими испытаниями в специально созданной уменьшенной точной копии зала.

Для облицовки стен и потолка большого концертного зала «Зарядье» понадобилось порядка 15 тысяч акустических панелей, созданных на основе красного дерева махагони по рекомендациям специалистов. Во время работ в зале круглосуточно поддерживался специальный температурно-влажностный режим.

— Этот зал, я уверен, станет любимым местом для миллионов москвичей. Они будут приходить сюда семьями, целыми школьными классами. Будут приезжать и гости из других городов. Дети должны стать посетителями номер один. Необходимо готовить специальные образовательные программы для них, — оценил новую концертную площадку художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев

По его словам, открытие зала в «Зарядье» — это возможность для страны продемонстрировать заботу о сохранении и приумножении культурных ценностей.

— Мы увидим, как лучшие наши надежды претворяются в жизнь, — добавил маэстро.

Внутри нового концертного пространства предусмотрены два зала: большой на 1572 места и малый на 400 мест для репетиций и небольших постановок. Современная механизация позволит проводить различные мероприятия — здесь полностью трансформируемые партер, оркестровая яма и сцена.

Марс Газизуллин, генеральный директор АО «Мосинжпроект», уверен: «концертный зал станет одной из главных достопримечательностей парка „Зарядье“.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Московский парк „Зарядье“ оказался в тройке финалистов ежегодного международного конкурса Surface Travel Awards. Радостно видеть, что „Зарядье“ продолжает обрастать наградами и номинациями, в том числе международными. Признание парка на мировом уровне точно дает понять, что вся огромная работа была проделана не зря. Премий собрано много. В этом году парк „Зарядье“ стал лауреатом премии портала ArchDaily в номинации „Лучший проект в области общественных пространств“. Также его признали лучшим проектом на международном конкурсе InAVation Awards 2018 в категории Visitor Attraction. А этим летом „Зарядье“ вошло в шорт-лист конкурса Всемирного фестиваля архитектуры (World Architecture Festival) в номинации „Ландшафтные проекты“.

Чарльз Ренфро , архитектор, партнер DILLER SCOFIDIO + RENFRO, проектировщик парка „Зарядье“:

— Российская столица — вдохновляющий город. Он стоит в одном ряду с Лондоном, Нью-Йорком , Парижем. Вместе с моей командой мы продолжаем следить за состоянием парка „Зарядье“, за развитием проекта. Прежде всего — за растениями в парке. Они набирают силу, их дополняют новые кустарники и травы. Смена времен года интересно отражается на них, мы видим, как они меняют свои цвета, как красивы желтеющие листья на деревьях, как распускались цветы весной. Каждый сезон вдохновляет, и я уверен, что все посетители чувствуют это. Удивительно, как много людей приходят в „Зарядье“ посмотреть на растения. Испытываю эмоциональный подъем, наблюдая подобную востребованность нового объекта. Я рад, что наша задумка — расценивать парк как встроенный в городской центр блок — полностью реализована.

ЦИФРА

83 тысячи квадратных метров превышает общая площадь капитальных строений на территории ландшафтного парка.