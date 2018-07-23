Интеллект новосибирцев превзошел ум среднего россиянина 

Карту средней количественной оценки уровня интеллекта (IQ) по регионам России составил аналитик Анатолий Карлин на основании данных международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Как выяснилось, в РФ лидируют Москва и другие города-миллионники.
Самый высокий показатель, 106,3, оказался в Москве. Впрочем, расхождение между разными российскими регионами в целом невелико — всего 8,6 балла между самыми высокими и низкими показателями, сообщают «Новые известия».
В группу российских «регионов-лидеров» по IQ, помимо Москвы, вошел Санкт-Петербург (104,7), Тюменская и Липецкая области (103,6), Костромская область (103,3), Калининградская область (102,6). IQ выше 100 баллов также в Новосибирской области (100,4), Карелии, Омской, Томской областях и некоторых других регионах. Антирекорд — у Дагестана с 89,7 балла.
В мире при измерении IQ в разных странах разброс куда выше — от средних показателей 107 баллов в Гонгконге и 102 в Германии до 67 в Нигерии и 72 на Ямайке.
Ранее в России была опубликована другая специфическая карта — ненависти к представителям сексуальных меньшинств. На ней среди «точек насилия» отметился и Новосибирск.