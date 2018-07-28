В Тверской области объявлены имена дипломантов, лауреатов и обладателя гран-при фестиваля «Распахнутые ветра»

Имена победителей были объявлены на церемонии закрытия. Дипломантами фестиваля в этом году стали ансамбль «Радуга» (Осташков), клуб самодеятельной песни «Надежда» (Москва), Анна Пылина из школы вокала ТвГУ (Тверь), Роман Капралов и Матвей Благов из образцового детского коллектива авторской песни «Акварель» (Ярославль), Леонид Полынкин из клуба авторской песни «Роза ветров» ( Солнечногорск ) и дуэт «Внутри», представляющий клуб авторской песни «Три в одном» ( Ногинск ) за исполнение песни Юрия Визбора.

Обладателями спецприза «Надежда» стали Юлия и Олег Бессоновы из клуба авторской песни «Три в одном» (Ногинск), гран-при фестиваля завоевала Елена Жилина из клуба самодеятельной песни «Надежда» (Москва).

Ежедневно на «Распахнутых ветрах» работали творческие мастерские, проходили концерты с участием известных бардов, лауреатов и дипломантов фестиваля прошлых лет.