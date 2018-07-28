В Тверской области объявлены имена дипломантов, лауреатов и обладателя гран-при фестиваля «Распахнутые ветра» 

28 июля в Тверской области завершается 19-й межрегиональный молодежный фестиваль авторской песни памяти Юрия Визбора «Распахнутые ветра», который проходил на берегах Селигера под Осташковом с 22 июля. Музыкальный форум объединил почти 500 исполнителей из Твери и Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, Смоленска и Вологды.
Имена победителей были объявлены на церемонии закрытия. Дипломантами фестиваля в этом году стали ансамбль «Радуга» (Осташков), клуб самодеятельной песни «Надежда» (Москва), Анна Пылина из школы вокала ТвГУ (Тверь), Роман Капралов и Матвей Благов из образцового детского коллектива авторской песни «Акварель» (Ярославль), Леонид Полынкин из клуба авторской песни «Роза ветров» (Солнечногорск) и дуэт «Внутри», представляющий клуб авторской песни «Три в одном» (Ногинск) за исполнение песни Юрия Визбора.
Лауреаты определялись в нескольких номинациях. В номинации «Дуэты» лучшим стал дуэт «Внутри», представляющий клуб авторской песни «Три в одном» (Ногинск); в номинации «Авторы» — Елена Жилина из клуба самодеятельной песни «Надежда» (Москва), Евгений Саратов (Бежецк); в номинации «Ансамбли» — коллектив «Голоса друзей» (Осташков), клуб самодеятельной песни «Надежда» (Москва); в номинации «Исполнители» — Татьяна Антонова из ансамбля «Голоса друзей» (Осташков), Екатерина Сергеева из клуба самодеятельной песни «Надежда» (Москва), Ирина Чиркова из клуба авторской песни «Три в одном» (Ногинск).
Обладателями спецприза «Надежда» стали Юлия и Олег Бессоновы из клуба авторской песни «Три в одном» (Ногинск), гран-при фестиваля завоевала Елена Жилина из клуба самодеятельной песни «Надежда» (Москва).
Конкурсные выступления участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли такие мастера бардовской песни, как Юрий Лорес, Виктор Попов, Ксения Полтева, Григорий Данской, Александр Щербина, Максим Попов, Ирина Клейман, Василий Рысенков. Среди почетных гостей была дочь Юрия Визбора Татьяна.
Ежедневно на «Распахнутых ветрах» работали творческие мастерские, проходили концерты с участием известных бардов, лауреатов и дипломантов фестиваля прошлых лет.
Фестиваль авторской песни на Селигере «Распахнутые ветра» с 2001 года имеет статус межрегионального. Он направлен на выявление молодых талантливых исполнителей авторской песни из регионов России, а также на популяризацию творчества Ю. И. Визбора и основоположников бардовской песни, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.