Эксперт: самолет Путина дешевле, зато надежнее

Александр Андреев , авиаэксперт, ветеран Вооруженных Сил, рассказал, в чем преимущества самолета российского президента: — То, что российский самолет президента дешевле американского почти на 500 миллионов долларов не говорит о том, что Ил-76 хуже. Как правило, специалисты делают самолеты для первых лиц государства надежными, при этом используются все научные разработки. В российском производстве использовали всегда надежные материалы, которые можно добыть именно в нашей стране. За счет этого уменьшалось и цена.

На самом деле максимальная скорость самолета не очень важна, так как она практически никогда не используется. Когда самолет начинает работать на пределе — это не очень хорошо для его механизма. Поэтому ни один пилот не будет нагружать технику максимальными показателями. К тому же у самолетов глав государств всегда есть сопровождение и за ними всегда в усиленном контроле наблюдают наземные службы и ПВО.

По поводу внутреннего убранства — это тоже предпочтения президентов стран. Например, руководитель Австралии использует Боинг 737, в салоне которого обустроены каюты-офисы, различные коммуникационные системы.