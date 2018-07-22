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Эксперт: самолет Путина дешевле, зато надежнее
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Эксперт: самолет Путина дешевле, зато надежнее 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Британские СМИ сравнили самолеты лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На взятых для сравнения бортах президенты прилетели в Хельсинки, где 16 июля прошла их встреча.
Александр Андреев, авиаэксперт, ветеран Вооруженных Сил, рассказал, в чем преимущества самолета российского президента: — То, что российский самолет президента дешевле американского почти на 500 миллионов долларов не говорит о том, что Ил-76 хуже. Как правило, специалисты делают самолеты для первых лиц государства надежными, при этом используются все научные разработки. В российском производстве использовали всегда надежные материалы, которые можно добыть именно в нашей стране. За счет этого уменьшалось и цена.
На самом деле максимальная скорость самолета не очень важна, так как она практически никогда не используется. Когда самолет начинает работать на пределе — это не очень хорошо для его механизма. Поэтому ни один пилот не будет нагружать технику максимальными показателями. К тому же у самолетов глав государств всегда есть сопровождение и за ними всегда в усиленном контроле наблюдают наземные службы и ПВО.
По поводу внутреннего убранства — это тоже предпочтения президентов стран. Например, руководитель Австралии использует Боинг 737, в салоне которого обустроены каюты-офисы, различные коммуникационные системы.
Флагман «Аденауэр» правительственного авиафлота Германии рассчитан на 143 пассажира. На борту имеются апартаменты для первого лица — со спальней, душем и оборудованным видеосвязью рабочим кабинетом, конференц-зал, специальное звукоизолированное помещение для разговоров. Самолет также оборудован системой «свой-чужой», противоракетной защитой и дополнительными баками для горючего. Без дозаправки немецкий лайнер может пролететь 13500 километров. Это расстояние, которое самолет может пролететь от Берлина до Вашингтона.
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