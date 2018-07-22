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ОНК проверяет данные о содержании ученого из «Роскомоса» в СИЗО «Лефортово»
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ОНК проверяет данные о содержании ученого из «Роскомоса» в СИЗО «Лефортово» 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева заявила, что общественники проверяют информацию о содержащемся в СИЗО «Лефортово» Викторе Кудрявцеве, который якобы попал туда после обысков в институте ЦНИИМаш госкорпорации «Роскомсос». Об этом сообщает РИА «Новости».
"Человек с именем Виктор Кудрявцев действительно находится на карантине СИЗО «Лефортово», — сказала Меркачева.
При этом она подчеркнула, что пока нельзя сделать вывод, что он как-то связан с "Роскосмосом". По ее словам, он содержится в СИЗО по статье о госизмене (275 УК России). В ближайшее время его планируют навестить представители правозащитных организаций.
Ранее сообщалось, что в головном институте «Роскосмоса» ЦНИИМаш начались обыски. Позднее источник рассказал об основных подозреваемых в деле о госизмене в «Роскосмосе».
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