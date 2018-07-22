Омск побил 40-летний рекорд по серебристым облакам

С начала года восхитительное природное явление порадовало омичей уже 28 раз. О рекорде рассказал директор омского планетария Владимир Крупко

— Ура! Именины сердца, праздник души! Сегодня 28-е появление «серебристых облаков» в этом году — это максимальное значение для Омской области , — написал он на своей странице ВКонтакте.

Владимир Крупко отметил, что за июль серебристые облака появились уже шесть раз. Накануне они помогли установить абсолютный количественный рекорд по частоте появления с 1975 года — начала периодических наблюдений.

Напомним, серебристые облака — самые высокие в атмосфере Земли. Их также называют мезосферными или ночными светящимися облаками. Считаются сравнительно редким атмосферным явлением, возникают в мезосфере на высоте 76—85 км над поверхностью Земли, видны в глубоких сумерках.