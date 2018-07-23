Первая красавица Екатеринбурга стала третьей на российском конкурсе «Мисс туризм» 

Екатеринбургская красавица Анастасия Каунова завоевала третье место на конкурсе красоты «Мисс туризм — 2018», который этой ночью завершился в Чебоксарах.
Победительницей стала Камилла Хусаинова из Татарстана, а второе место заняла Виолетта Милованова из Волгограда.
«Спасибо всем нашим потрясающим участницам, поздравляем победительниц, — написали организаторы на странице конкурса в Instagram. — Конец конкурса рождает в душе ощущение, как при потере какой-то большой-большой игрушки в детстве. Не будем огорчаться, друзья! Впереди много конкурсов и встреч!»
Почитайте наше интервью с Анастасией Кауновой, которое первая красавица города дала E1.RU после победы в конкурсе «Мисс Екатеринбург». Девушка просто и понятно рассказала, как готовилась к конкурсу и чем ей пришлось жертвовать.