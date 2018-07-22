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Около 1 тыс. НКО впервые получили поддержку Фонда президентских грантов в 2018 году
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Около 1 тыс. НКО впервые получили поддержку Фонда президентских грантов в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
АРХЫЗ /Карачаево-Черкесия/, 22 июля. /ТАСС/. Около 1 тыс. из 1,5 тыс. некоммерческих организаций (НКО), выигравших президентские гранты в первом конкурсе 2018 года, были поддержаны впервые, сообщил ТАСС советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.
"В прошедшем конкурсе из 1,5 тыс. выигравших 1 тыс. — НКО, которые никогда не получали поддержку ни в каких конкурсах, это две трети. Одна треть — те, кто участвовал, но не победил, поработал над проектами и победили в следующий раз", — сказал Татаринов в рамках V Северо-Кавказского гражданского форума «Архыз XXI».
Он отметил, что с каждым годом улучшается проработанность проектов, чему способствуют обучающие семинары и тренинги фонда, вебинары и видеоуроки, на которых эксперты разъясняют представителям некоммерческих организации порядок подготовки и подачи заявок, разбираются с ними наиболее часто встречающиеся ошибки.
Форум «Архыз XXI» — крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес— сообщества, СМИ. В 2018 году участниками форума стали свыше 300 человек.
Организатор мероприятия — Центр общественных инициатив «Северный Кавказ» при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, правительства Карачаево-Черкесии и компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК). Трехдневный форум открылся на одноименном курорте в КЧР 20 июля.
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