Около 1 тыс. НКО впервые получили поддержку Фонда президентских грантов в 2018 году

АРХЫЗ / Карачаево-Черкесия /, 22 июля. / ТАСС /. Около 1 тыс. из 1,5 тыс. некоммерческих организаций (НКО), выигравших президентские гранты в первом конкурсе 2018 года, были поддержаны впервые, сообщил ТАСС советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.

"В прошедшем конкурсе из 1,5 тыс. выигравших 1 тыс. — НКО, которые никогда не получали поддержку ни в каких конкурсах, это две трети. Одна треть — те, кто участвовал, но не победил, поработал над проектами и победили в следующий раз", — сказал Татаринов в рамках V Северо-Кавказского гражданского форума «Архыз XXI».

Он отметил, что с каждым годом улучшается проработанность проектов, чему способствуют обучающие семинары и тренинги фонда, вебинары и видеоуроки, на которых эксперты разъясняют представителям некоммерческих организации порядок подготовки и подачи заявок, разбираются с ними наиболее часто встречающиеся ошибки.

Форум «Архыз XXI» — крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес— сообщества, СМИ. В 2018 году участниками форума стали свыше 300 человек.

Организатор мероприятия — Центр общественных инициатив «Северный Кавказ» при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, правительства Карачаево-Черкесии и компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК). Трехдневный форум открылся на одноименном курорте в КЧР 20 июля.