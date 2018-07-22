Патриарх Кирилл вручил Андрею Воробьеву орден преподобного Серафима Саровского

Главу Подмосковья наградили за большой вклад в восстановление храмов.

"Хотел бы выразить сердечную благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. В течение тех лет, что вы находитесь на посту, вы осуществляли свою работу, в том числе сердечное, искреннее взаимоотношение с церковью", — сказал патриарх во время награждения.

Орден был учрежден патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Священным синодом в 2004 году. Основанием для награждения является особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность.

Ранее патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Преображенском соборе в Кашире . На ней присутствовал губернатор Подмосковья.

"У патриарха один раз в год официальный визит в субъект. В Московскую область он регулярно приезжает. Каширу он выбрал еще год назад, и наша задача была за это время максимально подготовиться, отреставрировать храм, монастырь", — сказал Андрей Воробьев.

В рамках госпрограммы Московской области «Культура Подмосковья» с 2016 по 2017 год были проведены мероприятия по сохранению семи церквей и соборов на общую сумму — 60,28 миллиона рублей.