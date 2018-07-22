С ВМТЗ уволено 300 работников

Очередной некогда градообразующий завод областного центра канул в Лету. Вслед за «Автоприбором», «Точмашем» и «ВЭМЗом» закрывается «Владимирский моторо-тракторный завод».

В последнее время жизнь на этом предприятии едва теплилось. В советские годы на « ВТЗ » работало до 40 тысяч человек, а до минувшей пятницы на предприятии числилось всего 300 работников. Все они 2 месяца назад получили уведомления о грядущем сокращении. А в минувшую пятницу люди были уволены. Половина из них — работающие пенсионеры…

20 июля на проходной завода прошло стихийное собрание. Ситуацией воспользовалась одна из политических партий, чей региональный лидер встретился с уволенными, и пообещал им помочь.

В областной администрации, кстати, не исключают, что предприятие можно «реанимировать». Через две недели на территории ВМТЗ состоится собрание, на котором собственник и администрация области отчитаются о принятых решениях и обсудят будущее ВМТЗ.