Директор «Зарядья»: «Парк — это живой организм»

Парк «Зарядье» — один из знаковых московских объектов поколения «некст». Чем запомнился его первый год жизни, что из задуманного удалось, над чем еще предстоит работать и все-таки что такое «Зарядье» — городской парк, общественная зона или культурно-научное пространство? На эти вопросы в интервью обозревателю Business FM Валерии Мозгановой ответил директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб

Парку «Зарядье» почти год без малого. Что бы вы за этот год назвали главным достижением «Зарядья»? Павел Трехлеб: Главное достижение «Зарядья» заключается в том, что парк стал любимым местом москвичей и гостей столицы. Это объективная информация, у нас есть уже и результаты опросов, голосований, поисковика «Яндекса» , что действительно парк во время чемпионата по футболу и в остальное время за последние десять месяцев собрал огромную аудиторию: уже более восьми миллионов посетили нас за это время. Не снижается интерес как к самому парку как к ландшафтному комплексу, так и к тем сервисам, которые представляет парк. Когда парк только-только был представлен москвичам, возникало ощущение его какой-то недоделанности: растеньица какие-то маленькие, куцые, и стройка еще не до конца была завершена, еще какие-то объекты доделывались. Что сейчас? Можно ли сказать, что парк уже приобрел окончательный вид? Павел Трехлеб: Уже весной гости нашего парка могли увидеть полноценный парковый комплекс — все 120 видов растений, эту уникальную парковую ландшафтную архитектуру. Мы действительно видим, что парк заиграл полностью, и на сегодняшний день это практически финальная концепция той материальной среды, которая была создана. При этом парк сам по себе — это живой организм, и ни в коем случае он не может финализироваться и не иметь никакого последующего развития. Наоборот, мы развиваем культурные программы, у нас очень активная просветительская функция, и поэтому каждый день наши посетители могут найти новые яркие мотивы для последующего пребывания на нашем объекте.

Публикация от Парк Зарядье (@zaryadye.official) 21 Май 2018 в 8:24 PDT Уже открылась «Ледяная пещера», открылись аттракционы. Открытие концертного зала будет финальным аккордом, приуроченным ко Дню города? Павел Трехлеб: Абсолютно верно. В мае этого года было открытие «Ледяной пещеры», это важнейший тематический центр в нашем парке. Гости с удовольствием теперь посещают уголок «Русской Арктики», наслаждаются художественными инсталляциями Александра Пономарева и Алексея Козыря. Это уникальный просветительский центр. С точки зрения концертного зала — это изначальная задумка и архитекторов проекта, и мы с нетерпением ждем сентября этого года, когда будет торжественное открытие этого зала. Какова роль Валерия Гергиева в работе этого концертного зала? Павел Трехлеб: Он является председателем культурного совета, который курирует проект реализации этого зала. Насколько я знаю, он был непосредственно вовлечен в создание уникальной акустической концепции, привлекались японские акустики, позволившие добиться уникальных показателей этого зала, который будет входить в состав лучших музыкальных комплексов Европы.

Публикация от Парк Зарядье (@zaryadye.official) 16 Июл 2018 в 5:33 PDT Когда только-только открылся парк «Зарядье», тут же интернет наполнился картинками, как что-то сломали, не там сели, там вырвали, там вытоптали. Эта проблема на сегодняшний день стоит перед «Зарядьем»? Павел Трехлеб: Возникали некоторые технологические вопросы, когда действительно большой поток людей, парк не предполагал никаких ограждений, это была изначально американская задумка, авторы концепции настаивали, чтобы никаких ограждений и барьеров внутри парка и никаких границ между природными зонами и урбанизированными территориями не было. В день нас посещали иногда более 100 тысяч человек — для территории в десять гектаров это серьезная нагрузка. Нам пришлось оперативно ставить временные ограждения в виде деревянных столбиков с натянутой бечевкой, чтобы каким-то образом регулировать потоки, и сообщать более четкую информацию посетителям, где мы приветствуем их путешествия, а где мы просим все-таки воздержаться от хождения по ландшафтной зоне. Особенно это касалось северного ландшафта, потому что там находились наиболее хрупкие растения и любое воздействие на них приводило к их гибели. Нельзя сказать, что это был какой-то массовый процесс, но были случаи, и мы постарались оперативно их купировать в ближайшие недели. А сейчас столбики есть? Я их особо и не видела. Павел Трехлеб: Мы три четверти всех ограждений уже сняли, они сохраняются на северном ландшафте, в районе прудов, еще нескольких ландшафтных зон. Посмотрим. Мы сейчас наблюдаем и заметили, что появились новые тропинки в некоторых ландшафтных зонах. Будем смотреть, дальше мониторить и по ситуации уже выходить из этого положения. Москвичи до сих пор спорят, что такое «Зарядье»: это зеленая зона в центре города или это вообще не парк, а просто некая культурно-научно-социальная зона, в которой парк просто составляющая? Что такое «Зарядье» прежде всего? Павел Трехлеб: Когда парк «Зарядье» создавался, в основу идеологии легли принципы, чтобы создать пространство, которое бы удовлетворяло наиболее широкую аудиторию, работало бы круглогодично. И мы постарались создать такой компромиссный, гармоничный вариант, который бы вписался в исторический контекст города, потому что это очень знаковое место, и в то же время выполнял важную социальную функцию. Действительно, это было бы местом рекреации, открывало бы новые виды и одновременно предлагало бы нашим посетителям активнейшую культурную программу.

Публикация от Парк Зарядье (@zaryadye.official) 7 Июл 2018 в 6:01 PDT Про культурную и научную программу можно поподробнее? Она совершенно нехарактерная для того пространства, которое мы обычно называем парком.

Павел Трехлеб: Когда дорабатывалась изначально архитектурная концепция, предложенная международным консорциумом в 2013 году, мы как раз специально добавляли много дополнительных культурных элементов. Возникли высокотехнологичные мультимедийные комплексы, которые позволили нам продемонстрировать и красоты Москвы , в будущем — красоты России в формате, который ранее не был представлен в России. В том числе благодаря этому мы получили сейчас международные награды. В Амстердаме эксперты со всего мира признали, что действительно это прорыв года.

У нас реализована очень интересная концепция научного центра: полноценные биотехнологические лаборатории, где профессионалы и биотехнологи проводят мастер-классы, в первую очередь для детской аудитории. Дети могут почувствовать себя в роли экспериментаторов, провести различные генетические секвенации, разработать генетические паспорта, вырастить растения in vitro, то есть весь комплекс научных манипуляций, который позволяет детям себя чувствовать не просто участниками каких-то декоративных процессов, а полноценными соучастниками именно научных экспериментов.

Парк «Зарядье» готовит специальную программу ко дню своего рождения — 9 сентября. Это будет яркая концертная программа. Мы будем запускать фильм «Полет над Россией». Это новый контент и уже известный, полюбившийся москвичам комплекс «Полет». Будет яркое событие этих дней — открытие выставочного проекта, совместного партнерского проекта с Третьяковской галереей: 60 шедевров из коллекции Третьяковки будут экспонироваться в парке «Зарядье», включая картины из коллекции Павла Третьякова

Удовлетворяет ли вас как директора парка коммерческая составляющая его работы? Ведь не мне вам рассказывать, что, как только появились планы по организации «Зарядья», сразу пошли разговоры: деньги, что ли, больше не на что потратить? Павел Трехлеб: Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться в первую очередь к международной практике. Все крупнейшие мегаполисы, столицы стараются сконструировать собственное лицо, и наличие подобных проектов культурной, социальной направленности очень важно, потому что это определяет идентичность города, это определяет его лицо, это определяет, как относятся власти, город к своим гражданам и туристам, посещающим этот город. Возникновение парка «Зарядье» принесло огромное количество очень положительных эффектов. Мы получили однозначные позитивные отклики из экспертной среды, огромное количество туристов, а это было наглядно во время чемпионата по футболу — через нас прошли более 1,7 миллиона человек. Они просто удивлены, что в центре Москвы, исторического мегаполиса, создан такой инновационный проект, очень яркий, очень сочный, энергетически очень емкий. Насколько я знаю, первоначально американская модель вообще не предполагала никаких коммерческих включений в парк, должна была быть просто зеленая зона в центре города. Павел Трехлеб: В изначальной американской концепции был в основном ландшафтный комплекс, были некоторые выставочные залы, отдельный подземный паркинг и филармония. Создав научный кластер, создав мультимедийный кластер, мы расширили и усилили экономическую базу парка, поэтому сейчас парк себя чувствует более комфортно, гармонично и может существенную часть своих эксплуатационных затрат перекрывать за счет доходов от этих видов сервиса. Еще одна претензия к «Зарядью» — он слишком регулярный: в нем очень мало мест, где можно кинуть плед и поваляться на лужайке. Павел Трехлеб: И да, и нет. У нас спроектирован и активно эксплуатируется Большой луг. Это почти два гектара территории, на котором гости свободно могут находиться, устраивать мини-пикники, наслаждаться природой, и это происходит. В хороший день сотни человек наслаждаются этими видами. Создан специально Большой амфитеатр, 1600 посадочных мест, где можно круглый день спокойно находиться. Все остальные зоны — это действительно в основном активный рельеф, это специальные посадки зачастую с очень хрупкими растениями. Я считаю, что в парке реализована концепция сбалансированной среды.

Публикация от Парк Зарядье (@zaryadye.official) 10 Июл 2018 в 7:48 PDT О сбалансированной среде. Как говорят архитекторы, градопланировщики, в «Зарядье» все по отдельности очень хорошо, а вот целостной картины не возникает. Павел Трехлеб: Я бы так не сказал. Парк «Зарядье» — это живой организм, который каждый раз открывает себя с новой стороны своим посетителям. Программа парка и ландшафтные, инженерные, культурные решения, все наши программные элементы работают на общий симбиоз и общую синергию. Вообще, территория парка представляет собой очень хорошую площадку для приключений, исследований. Вы могли, наверное, заметить, что с самого начала мы вообще старались минимизировать какие-то навигационные знаки, потому что концептуально авторы проекта и предлагали создать в центре города, исторического мегаполиса, природный оазис, в котором люди должны потеряться, обретать себя и одновременно через эту трансформацию почувствовать какой-то совершенно иной вкус жизни. Парк «Зарядье» дает свободу выбора, и ни в коем случае это не какой-то конвейер, который ставит вас в узкие рамки, и вы обязаны следовать только им. Каждый раз, приходя в парк, вы открываете что-то новое. Это не замерзшее совершенство — это совершенство в движении, что очень важно.