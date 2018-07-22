Путешествие с детьми: Биосферный Приокско-Террасный заповедник

Единственный заповедник в Московской области находится в местечке Данки, что в 12 километрах от Серпухова . Он был создан в 1945 году, а в 1978-м вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО . Если верить официальному сайту заповедника, здесь произрастает 981 вид сосудистых растений, обитает 142 видов птиц и 57 видов диких млекопитающих. Но главная цель туристов — легендарные зубры, которые сейчас находятся на грани исчезновения. Увидеть самое крупное копытное животное Европы в окрестностях Москвы можно только в этом заповеднике: огромных быков не держат в зоопарках.

Добраться в питомник можно по трассе М-2. Заповедник находится в 97 километрах от Москвы: в пути (от МКАДа) проведете чуть больше часа. Время пролетит незаметно: по обеим сторонам дороги тянутся золотые и платиновые леса, любоваться которыми можно бесконечно.

Селфи с дубом

Пропустить заповедник невозможно. Его вывеской служит огромное дупло дуба с человеческим лицом. Даже не представляю, какое количество селфи здесь было сделано.

Сам заповедник занимает территорию в почти 5000 га на южном берегу Оки. Впрочем, оценить масштаб природного парка самостоятельно невозможно: прогулки разрешены только в сопровождении гида.

Экскурсии здесь проходят ежедневно, начинаются каждый час с 9.00 до 15.00 и длятся примерно полтора часа. Не забудьте взять с собой свитер: в лесу даже в солнечные дни бывает прохладно.

Флора и фауна

Наше путешествие по заповеднику началось с музея Природы, где представлены животные и растения заповедника. Вообще-то парк был создан вовсе не из-за зубров. Его организовали благодаря наличию южных степных растений, который совершенно нехарактерны для Подмосковья.

На мой взгляд неискушенного ботаника, те самые уникальные цветочки выглядят довольно скромно (то ли дело у нас на даче в середине августа!). Куда интереснее разглядывать чучела животных и птиц под удивительные рассказы гида. Так, оказалось, что иволга умеет подражать голосам, выпь воет на болотах не хуже собаки Баскервилей, а лиса с удовольствием зимует в норе у барсука. И дети, и взрослые слушают с открытым ртом: одним будет, чем удивить учителя зоологии, другим — что рассказать коллегам за обедом.

Зубры

После музея мы дружно направляемся в зубровый питомник. По обе стороны дороги тянется лес с буреломом и остолопы — деревья без верхушек. Безалаберность или лень сотрудников заповедника тут ни при чем: вмешательство человека в природу в этом месте запрещено. Впрочем, люди все же помогают животным. Так, на деревьях можно увидеть подобие скворечников, в которых устраиваются на зимовку летучие мыши.

Через 700 метров мы подходим к своеобразному «санитарному» пункту. Здесь необходимо пройти через небольшой КПП, пол в котором усыпан опилками с хлорсодержащей жидкостью: мало ли, какую заразу вы решите притащить зубрам на подошвах ботинок?

После санобработки мы наконец-то попадаем в питомник. Вертим головами по сторонам: вдоль дороги тянется забор, где невозмутимо занимаются своими делами зубры. Всего в парке обитает 50 особей, при этом на каждого приходится 4 (!) гектара площади. Хорошо, что эти огромные быки любят кормиться/ чесать спины/валяться на песке около заборов.

Зубры считаются современниками мамонтов. Когда-то они населяли территорию от Урала до Пиренеев, однако к концу XIX века оказались почти полностью истреблены. Их мясо считалось настоящим деликатесом и подавалось к царскому столу. Так всех зубров и съели: в 1920-х годах в мире оставалось не более 40 особей. В Подмосковье эти животные появились в 1948 году. Четырех зубров сюда привезли из Польши , обменяв на два вагона верблюдов, белых медведей и прочих животных из СССР.

Кажется, в Данках этим большим быкам вполне комфортно: недаром за это время в питомнике на свет появилось более 600 телят.

Все зубрята, рожденные в заповеднике, получают клички на «му»: в парке обитает Мумбай, Мураками, Мурника, Муза и другими. За ними можно не только понаблюдать издалека, но даже усыновить: год «родства» обойдется в 50 000 рублей.

Бизоны

Следующая часть программы — знакомство с «родственниками» зубров — северо-американскими бизонами. Этих животных, напоминающих мифических минотавров, в заповеднике всего 5. Однако они, не стесняясь, подходят к самому забору — у вас есть возможность рассмотреть этих быков «в деталях».

Гид-метеоролог

Прогулка по заповеднику оказалась прекрасной тренировкой: за время экскурсии мы намотали не менее четырех километров. Если вы собираетесь в гости к зубрам с маленьким ребенком, стоит прихватить с собой коляску, велосипед или самокат. Мы к долгим переходам оказались не готовы: к концу экскурсии дочка окончательно устала. В качестве коляски нам пришлось использовать плечи мужа. По завершению экскурсии посетители радостно бросились к кафе, которое находится около здания администрации.

Здесь можно согреться горячим чаем, блинами и разговорами с сотрудниками заповедника. К слову, здесь работают уникальные люди. Так, нашим гидом по питомнику был научный сотрудник в области метеорологии, а продавец в сувенирном магазине оказался талантливым фотографом и художником.

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