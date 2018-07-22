В Башкирия вошла в число регионов России, где замечены случаи заболевания бронхитом из-за загрязненного воздуха

Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ. Наряду с республикой в список вошли еще 22 субъекта страны.

Башкирии уровень дополнительных случаев хронического и неизвестного бронхита и эмфиземы варьируется от 8,26 до 90,22 на каждые 100 тысяч населения среди детей. Такие же показатели в Иркутской, Оренбургской и Свердловской областях.

Среди взрослого населения показатель ассоциированная с качеством атмосферного воздуха заболеваемость наблюдается в Башкирии, Алтайском крае , Иркутской, Сахалинской и Курганской областях. Показатели составляют 138,37-243,27 случая на 100 тысяч населения.

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