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В Башкирия вошла в число регионов России, где замечены случаи заболевания бронхитом из-за загрязненного воздуха
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В Башкирия вошла в число регионов России, где замечены случаи заболевания бронхитом из-за загрязненного воздуха 

ГОРОБЗОР.РУ 29 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ. Наряду с республикой в список вошли еще 22 субъекта страны.
В Башкирии уровень дополнительных случаев хронического и неизвестного бронхита и эмфиземы варьируется от 8,26 до 90,22 на каждые 100 тысяч населения среди детей. Такие же показатели в Иркутской, Оренбургской и Свердловской областях.
Среди взрослого населения показатель ассоциированная с качеством атмосферного воздуха заболеваемость наблюдается в Башкирии, Алтайском крае, Иркутской, Сахалинской и Курганской областях. Показатели составляют 138,37-243,27 случая на 100 тысяч населения.
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