На Октябрьской набережной мужчина утонул, спасая женскую сумочку

Молодой мужчина утонул в Неве, пытаясь помочь девушке, которая якобы уронила в реку сумочку, сообщает «Мойка78».

Трагедия произошла в субботу на Октябрьской набережной. По словам очевидцев, юноша, которому на вид около 20 лет, прыгнул в воду. Несмотря на то, что он хорошо плыл, в какой-то момент он скрылся под водой.

На месте происшествия работали спасатели. Около 22:58 водолазы обнаружили тело молодого человека и подняли его на поверхность.

Напомним, за сезон в этом году на различных водоёмах утонули 19 человек.