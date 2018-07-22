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На Октябрьской набережной мужчина утонул, спасая женскую сумочку
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На Октябрьской набережной мужчина утонул, спасая женскую сумочку 

АиФ Санкт-Петербург 53 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Молодой мужчина утонул в Неве, пытаясь помочь девушке, которая якобы уронила в реку сумочку, сообщает «Мойка78».
Трагедия произошла в субботу на Октябрьской набережной. По словам очевидцев, юноша, которому на вид около 20 лет, прыгнул в воду. Несмотря на то, что он хорошо плыл, в какой-то момент он скрылся под водой.
На месте происшествия работали спасатели. Около 22:58 водолазы обнаружили тело молодого человека и подняли его на поверхность.
Напомним, за сезон в этом году на различных водоёмах утонули 19 человек.
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