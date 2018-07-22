Бишкек как полоса препятствий

Специальный отель для людей с ограниченными возможностями появился в Бишкеке . Также в городе устанавливают пандусы и электроподъемники. Тем не менее, большинство улиц до сих пор ими не оборудованы, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Егор Орлов

К фонтанам на инвалидной коляске не подъедешь. Водой приходится любоваться издалека, говорит Азиза Иминова. Психолог давно помогает людям с ограниченным возможностями адаптироваться в жизни. Но в городе, где для них не созданы условия, это сложно. В поземный переход не спуститься. Даже не подъехать. Надо просить кого-то о помощи.

Чтобы люди с ограниченными возможностями не сталкивались с проблемами, в городе установили специальные электроподъемники. Но некоторые почему-то так и не заработали.

Лестницы, ступени и бордюры для колясочников в Бишкеке — это еще полбеды. Их хотя бы можно объехать, выбрав другой маршрут. Перемещение же по не асфальтированной дороге похоже на бег с препятствиями. «Если был бы доступ, мы бы легко передвигались самостоятельно, выходили бы на улицу. Пока же увидеть нас на улице — редкость», — говорит психолог Азиза Иминова.

Азиза говорит, сейчас заботиться о людях с ограниченными возможностями в Бишкеке начали и бизнесмены. Они построили специальный отель. При входе в номер нет порога, чтобы было удобнее заезжать. Везде широкие двери, в ванной комнате есть специальные поручни. Порогов и ступеней нет почти нигде. Зато есть специальные конференц-залы с пандусами, чтобы выступающие в колясках могли легко подняться на сцену. «Если человек с ограниченными физическими возможностями является спикером, он может спокойно проехать и встать на сцену, его не надо поднимать», — отмечает ассистент директора отеля Тандагуль Таалайбек кызы.

К сожалению, пока это единственная в городе безбарьерная среда, где возможности людей с инвалидностью перестают быть ограниченными. В других местах 178 тысяч человек вынуждены ежедневно преодолевать множество препятствий.

Добавим, что в мэрии Бишкека обещали, что при реконструкции улиц будут учитываться интересы людей с ограниченными возможностями. Однако на большинстве улиц реконструкция пока не планируется.

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