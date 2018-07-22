Число социально ориентированных НКО в Северной Осетии за два года увеличилось на 25%

АРХЫЗ / Карачаево-Черкесия /, 22 июля. / ТАСС /. Количество социально ориентированных некоммерческих организации (НКО) в Северной Осетии благодаря разным формам поддержки за последние два года выросло на 25% и составило более 50. Об этом в рамках V Северо-Кавказского гражданского форума «Архыз XXI» рассказала ТАСС председатель Общественной палаты республики Нина Чиплакова.

"У нас сейчас зарегистрировано 890 некоммерческих организаций, по новой системе учета в федеральном реестре — порядка 50 социально ориентированных НКО республики. За два года их число увеличилось на 25%. Динамика есть, этому способствуют разные формы поддержки и продвижения — господдержка, которая выражается в дотациях из республиканского бюджета, гранты. Хотя система учета весьма условна, и это тоже большая проблема, которую мы озвучиваем и в Общественной палате России ", — сказала Чиплакова.

Она отметила, что в 2017 году 11 некоммерческих организации региона получили гранты конкурса Фонда президентских грантов на общую сумму 24 млн рублей. «В этом году по первому этапу конкурса прошло пока шесть проектов, но мы надеемся, что опять не меньше 11-12 НКО получат поддержку Фонда президентских грантов», — добавила собеседник агентства.

По мнению, Чиплаковой, такие площадки, как форум «Архыз XXI», способствуют развитию НКО посредством обучающих семинаров и тренингов, обмена опытом и налаживания новых связей.

Форум «Архыз XXI» — крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес-сообщества, СМИ. Его участниками в 2018 году стали свыше 300 представителей некоммерческих организаций. Трехдневный форум проводится на одноименном курорте в Карачаево-Черкесии и открылся 20 июля. Организатор мероприятия — Центр общественных инициатив «Северный Кавказ» при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в СКФО, правительства Карачаево-Черкесии и компании «Курорты Северного Кавказа».