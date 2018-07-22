Настоящий Фрейд — дословно

Верстка откорректирована, новые аналитические примечания отредактированы. После нескольких фальстартов (издание должно было увидеть свет еще в 2014 году) новое англоязычное собрание сочинений Фрейда скоро попадет в наши библиотеки. Официальное название 24 томов — «Пересмотренное стандартное издание полного собрания сочинений по психологии Зигмунда Фрейда » (Revised Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud), сокращенно RSE, рядом с которым будут находиться четыре тома «Трудов по нейронауке». Кто же взял на себя кропотливый труд пересмотра «Стандартного издания» (SE), которое уже более полувека назад вышло под редакцией Джеймса Стрейчи (James Strachey) из «Хогарт Пресс» (Hogarth Press) и получившего восторженные отзывы Анны Фрейд (Anna Freud)? Кто взвалил на себя этот непосильный груз? Это Марк Солмз (Mark Solms), южноафриканский психоаналитик, профессор нейропсихологии в Университете Кейптауна . Мы знакомы с ним благодаря написанной совместно с Оливером Тернбуллом (Oliver Turnbull) чарующей книге под названием «Мозг и внутренний мир», а также благодаря тому, что он открыл новую дисциплину — нейропсихоанализ. Именно поэтому некоторые клиницисты, не слишком склонные к психоаналитическим нейронаукам, считают его немного странным коллегой, увлеченным физиологией и анатомией мозга. Зато от этих тем не был далек Фрейд, который, будучи изначально неврологом, при помощи «Проекта научной психологии» в 1895 году попытался внедрить зарождающийся психоанализ в нейронауки того времени.

«Пересмотр «Стандартного издания» — это исключительно глобальный труд», — говорит Солмз. Работая над ним, он сверял каждую фразу в переводе Стрейчи (и его жены Аликс), проверял немецкий, возвращался к оригинальным рукописям.

Вот в нескольких словах философия, которой он руководствовался в работе: «Каждый раз, когда я сталкивался с ошибкой Стрейчи, передо мной стояла простая задача: я исправлял эту ошибку». Если правки были существенными или удивительными, он добавлял краткие примечания редактора. У самого Стрейчи был список исправлений и добавлений, многие из которых сегодня оказались включены в новое издание. Последний том содержит, между прочим, все комментарии Солмза, касающиеся перевода многих технических терминов, всего их 53. Среди них Anlehnung («поддержка»), Besetzung («вклад»), Einfall («внезапная мысль», но также и «ассоциация»), Einfühlung («отождествление», но Солмз предпочитает слово «эмпатия»), Nachträglichkeit («опосредованность», по-английски deferred action, «замедленное действие», но сегодня мы все используем французское выражение après-coup, «постфактум»), Trieb (Стрейчи ошибочно переводит его как «инстинкт», а Солмз предпочитает «стимул»). «Принцип, которого я придерживался в своей редактуре, — заключает Солмз — парадоксальным образом состоял в том, чтобы сохранить работу Стрейчи». Пересмотреть ее, а не заменить.

Стрейчи утверждал, что перевел Фрейда, как будто он был «английским ученым». Солмз уважает эту позицию. На его взгляд, когда переводишь, нужно выбирать, использовать ли принятые условности языка оригинала или языка, на который ты переводишь. Ни один из этих вариантов не является лучшим, но использовать их одновременно невозможно. Лапланш (Laplanche) при переводе полного собрания сочинений Фрейда на французский язык избрал первый вариант, а Стрейчи — второй. Кому бы отдал свое предпочтение сам Фрейд? Как передать тот или иной термин? Некоторые вспомнят жесткую критику Беттельхайма (Bettelheim) в отношении перевода Стрейчи, которого он обвинял в том, что он сделал язык Фрейда слишком техническим и медицинским. Известно, что языковые проблемы сначала становятся редакционными, потом научными и, наконец, политическими (особенно в аналитическом сообществе, готовом ожесточенно спорить о толкованиях). В данном вопросе итальянское издание, готовящееся по запросу Паоло Борингьери (Paolo Boringhieri) под руководством Чезаре Музатти (Cesare Musatti) и переведенное Ренатой Колорни (Renata Colorni), весьма продуманно: «Психоаналитическая терминология является одной из проблем психоанализа, и ее вариации можно считать инструментами и указателями ее истории». Я спрашиваю у Колорни, обладательницы многочисленных наград, сумевшей трансформировать разные переводы Фрейда в текст «единого автора», создав правильный терминологический корпус, действительно ли требовался пересмотр версии Стрейчи: «Я с радостью приветствую это новое издание, — говорит Колорни, — и надеюсь, что передала психоаналитическую терминологию менее техничным, менее специальным и менее профессиональным языком, чем это сделал Стрейчи, но более близким к оригиналу Фрейда, который использовал, даже когда речь шла об изобретении новых слов для новой строившейся науки, слова повседневной, обычной жизни, а не литературной, философской и научной культуры своего времени. В целом я надеюсь, что к Фрейду полностью вернулась — и в английском языке тоже — красота литературного языка, которую отмечали еще при вручении Премии Гете в 1930 году».

Еще одна важная новая особенность пересмотренного издания касается того материала Фрейда, который не вошел в прежнее стандартное издание и даже в итальянское издание. В недавно опубликованной статье Солмз рассказывает, что в числе добавленных документов многие касаются мнения Фрейда по двум конкретным темам: гомосексуальность и Америка. Например, он добавил заявление 1905 года о способности гомосексуальных людей стать аналитиками (он высказывался положительно). Или умиротворяющее письмо (сегодня мы бы сказали «гей-френдли»), которое Фрейд написал в 1935 году встревоженной матери молодого американца-гомосексуала. Еще одно добавление касается части послесловия к «Проблеме анализа, проводимого не врачами», в свое время не вошедшее в издание по рекомендации Эйтингона (Eitingon) и Джонса (Jones) из-за не слишком «дипломатичных» мнений Фрейда об Америке в целом и об американском психоанализе в частности. По мнению Джонса, официального биографа Фрейда, опущенная часть сводилась к трем фразам, в реальности же речь идет, по меньшей мере, о шести параграфах. В конце которых выясняется, что большая часть неприязни Фрейда к американскому связана с тем презрением, которое Уилсон (Wilson), президент США с 1913 по 1921 год, высказал в отношении немецкой культуры.

Сегодня во всем мире Фрейда больше читают по-английски, чем по-немецки. И это объясняет огромную роль нового английского издания: оно неизбежно окажет большее влияние на изучение и преподавание учения Фрейда, чем немецкое. Версия Солмза увидит свет в следующем году, и мы уже с нетерпением ждем ее. Новые переводы всегда следует принимать с энтузиазмом и любознательностью. Как говорит Колорни, это способ «принять другого», вступить с ним в диалог.