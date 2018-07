Верстка откорректирована, новые аналитические примечания отредактированы. После нескольких фальстартов (издание должно было увидеть свет еще в 2014 году) новое англоязычное собрание сочинений Фрейда скоро попадет в наши библиотеки. Официальное название 24 томов — «Пересмотренное стандартное издание полного собрания сочинений по психологии Зигмунда Фрейда » (Revised Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud), сокращенно RSE, рядом с которым будут находиться четыре тома «Трудов по нейронауке». Кто же взял на себя кропотливый труд пересмотра «Стандартного издания» (SE), которое уже более полувека назад вышло под редакцией Джеймса Стрейчи (James Strachey) из «Хогарт Пресс» (Hogarth Press) и получившего восторженные отзывы Анны Фрейд (Anna Freud)? Кто взвалил на себя этот непосильный груз? Это Марк Солмз (Mark Solms), южноафриканский психоаналитик, профессор нейропсихологии в Университете Кейптауна . Мы знакомы с ним благодаря написанной совместно с Оливером Тернбуллом (Oliver Turnbull) чарующей книге под названием «Мозг и внутренний мир», а также благодаря тому, что он открыл новую дисциплину — нейропсихоанализ. Именно поэтому некоторые клиницисты, не слишком склонные к психоаналитическим нейронаукам, считают его немного странным коллегой, увлеченным физиологией и анатомией мозга. Зато от этих тем не был далек Фрейд, который, будучи изначально неврологом, при помощи «Проекта научной психологии» в 1895 году попытался внедрить зарождающийся психоанализ в нейронауки того времени.