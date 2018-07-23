Власти Кузбасса сообщили, когда будет разрешен сбор кедровых шишек

Кемеровской области издан официальный приказ о сроках заготовки кедрового ореха. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кузбасса.

Специалисты областного департамента лесного хозяйства полагают, что к 20 августа кедровые шишки достигнут максимальной спелости, и их сбор не причинит вреда деревьям.

«Семена кедра созревают в нашей области к концу августа, — рассказал начальник областного департамента лесного комплекса Геннадий Липатов . — Именно в это время шишки легко отделяются от веток, даже опадают сами от резких порывов ветра.

Липатов отметил, что нынешний год стал неурожайным для ореха. «Заготовить его в промышленных масштабах не получится, — заявил он. — Однако кузбассовцы смогут собрать орех для собственных нужд».

Специалисты департамента напомнили о необходимости бережного отношения к лесам. При их посещении гражданам запрещено повреждать и уничтожать деревья, а также нарушать правила пожарной безопасности и возводить сушилки, склады и другие временные постройки.

За соблюдением порядка будут следить лесничие, полиция и общественные инспекторы. Они приступят к патрулированию лесов до начала массовой заготовки кедрового ореха.