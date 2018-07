Вести из соцсетей: Кудряшов ужинает на рабочем месте, Бриггс рисует дикие мемы, Витязь парится в бане

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Петрович лет 20 назад сказал мне: чтобы научиться боксировать, ты должен жить в ринге! Что я только ни делал с того времени в квадрате ринга, но ужинаю впервые!

Публикация от Дмитрий Кудряшов (@dmitry__kudryashov)

20 Июл 2018 в 11:33 PDT Майкл Конлан играет в гольф в перерывах между боями

Great day @gymco_belfast golf day, probably the 3rd time I’ve played golf in my life but great craic with great company!

Публикация от Michael Conlan (@mickconlan11)

20 Июл 2018 в 12:30 PDT Джо Кальзаге отмечает день рождения сына

Happy Birthday to my boy @connorcalzaghe 21 today!

Публикация от Joe Calzaghe (@joe_calzaghe)

21 Июл 2018 в 2:45 PDT Макс Бурсак желает всем хороших выходных с берега морского

Всем хороших выходных

Публикация от Максим Бурсак (@maks_bursak)

21 Июл 2018 в 4:24 PDT Сама Серьёзность мистер Тайсон Фьюри

Mr serious 4 weeks to go Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

21 Июл 2018 в 3:21 PDT Шеннон Бриггс продолжает баловаться фотошопом

#iTsTheChamp #LordChizzingtonOfChampchester which is 10 miles North of #Colchester has declared war against all pie fighters worldwide! And he his knighting only the best lads who strive to be positive in a world full of negativity. Come one come all to Champchester #England where Lord #Chizzy will also give partials of land and gold to those who want to grow healthy food play beats that knock live stress free and #ChillChampChill #LETSGOCHAMP #KingChizzyTheMadCoolKing look at em! #champactivated #champthatbeatknock coming soon! @kirbymane666 @theraisinman @loudlordmvp @_courtneyscott_96 and more!

Публикация от Shannon Briggs (@cannon_briggs)

20 Июл 2018 в 2:42 PDT Александр Поветкин парится в баньке перед сборами

#Repost @vladimirsychev БАНЯ! ДРУЗЬЯ! ВЫХОДНЫЕ! Перед сборами и подготовкой к предстоящему бою с Сашей Поветкиным #актер #кино #сьемки #баня #друзья #бокс #спорт @povetkinalexandr #всемдобра

Публикация от Александр Поветкин (@povetkinalexandr)

21 Июл 2018 в 5:53 PDT Баду Джек в Дубай обсуждает своё ближайшее будущее

#Repost @teamabdallah with @get_repost Back in #Dubai at our favorite resort @fivepalmjumeirah, working on our next move. @rippernutrition @badoujackfoundation

Публикация от Badou Jack «The Ripper» (@badoujack)

21 Июл 2018 в 5:10 PDT Грозный Александр Емельяненко в Грозном

Город Грозный!

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

20 Июл 2018 в 12:35 PDT Ти-Джей Диллэшоу сделал первый питч на бейсбольном матче

#Repost @tayjcole Was able to catch the first pitch of UFC champion @tjdillashaw tonight. Excited to watch him fight next month and take care of business

Публикация от tjdillashaw (@tjdillashaw)

21 Июл 2018 в 1:02 PDT Питер Киллин метает в цель на тренировке…

Публикация от Peter Quillin (@kidchocolate)

20 Июл 2018 в 4:28 PDT …и прыгает на руках

Believe it to achieve it! #animalstatus we have a proper preparation that brings preciseness to the prefect plan, we only working to come full circle with everything we do. You can’t teach athleticism, it was something God gifted me with.

Публикация от Peter Quillin (@kidchocolate)

20 Июл 2018 в 11:15 PDT Хорхе Линарес работает на скорость, но как у Ломаченко пока не получается

#teamlinares

Публикация от (@jorgelinares)

21 Июл 2018 в 6:41 PDT Конор Макгрегор делает селфи

McGregor F. A. S. T athlete! Great swim in the beautiful Irish Sea with the team. Red zone on the @conormcgregorfast program. Sign up today at www.McGregorFAST.com and learn our ways from the comfort of your own home.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

20 Июл 2018 в 2:24 PDT Сергей Ковалёв работает на лапах с тренером…

#KRUSHER Keep working to #KovalevAlvarez with @abror.tursunpulatov at @boxing_laboratory Подготовка к #КовалёвАльварез с @abror.tursunpulatov в самом разгаре. Вся экипировка для бокса KRUSHER на @shopkrusher

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

20 Июл 2018 в 12:24 PDT …и спаррингует с Майклом Хантером

#KRUSHER Big thanks to @michaelbountyhunter for great session of sparring session at @boxing_laboratory at my preparation to #KovalevAlvarez. He’s really good and real fighter Хочу поблагодарить Майкла Хантера за отличную спарринг-сессию в @boxing_laboratory к предстоящему бою #КовалёвАльварез.

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

20 Июл 2018 в 8:36 PDT Хабиб Нурмагомедов забивает трёхочковый и угрожает UFC @ufc give me opponent or I’m going to move @nba Если не знаете английский, google translate вам в помощь. #ufc #nba #mma #basketball #баскетбол

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

20 Июл 2018 в 11:31 PDT Теофимо Лопесу сделали операцию на руке

Surgery went well. Much love guys #TheTakeover pic.twitter.com/neaRi8Gwow

— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) 20 липня 2018 р.

Винни Паз не забыл, как работать с тяжёлым мешком

I do what I do when I do what I do #Boxing #Neverquit all I ever wanted 2do #PazmanianDevil #BleedForThis @vinny_movie @BBCSport @SI_PHnews pic.twitter.com/JtETX9dwcu

— VINNY PAZ (@5XPAZ) 3 липня 2017 р.

