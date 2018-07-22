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Министр экономики и финансов Франции: торговая война Европы и США фактически началась
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Министр экономики и финансов Франции: торговая война Европы и США фактически началась 

Sputnik Абхазия 18 минут назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июл — Sputnik. Торговая война между США и Европой фактически началась, заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер
"Все в «группе двадцати» понимают, что торговая война — реальность, и здесь есть риск для мирового роста", — приводит агентство слова Ле Мэра в ходе заседания финансовой «двадцатки» в Буэнос-Айресе.
Как передает агентство Europa Press, министр отметил необходимость для США сделать первый шаг к диалогу, без которого Еврокомиссия не может сформулировать свои предложения. «Я прошу США вернуться к здравому смыслу и уважать как глобальные правила, так и своих союзников», — цитирует Ле Мэра Europa Press.
Он также заявил, что в случае введения Вашингтоном новых пошлин на европейские товары у Европы не останется другого выхода, кроме введения ответных мер, и ЕС не будет обсуждать переговоры о свободной торговле с США до того момента, пока Вашингтон не откажется от своих импортных пошлин на алюминий и сталь.
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