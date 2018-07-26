Самый крупный должник в Подмосковье задолжал 10 млрд рублей

По его словам, это самое крупное взыскание в производстве судебных приставов области в отношении граждан. «Кто — не назову, потому что есть закон о защите персональных данных. Но долг возник после кредита, и пока производство находится на стадии исполнения», — сообщил глава УФССП.

У должника было арестовано имущество на 300 млн рублей. «Часть долга он оплатил добровольно, но лишь после того, как к нему были применены ограничительные меры, в том числе права выезда за рубеж», — добавил Коновалов.

А самыми крупными должниками по штрафам ГИБДД стали фирмы, организующие услуги такси. «В апреле более 50 тыс. неоплаченных штрафов приходилось на фирмы такси, и дождаться от них оплаты было просто невозможно, потому что по адресу, где было зарегистрировано юридическое лицо, их не было», — рассказал Коновалов.

Он заметил, что в работе по взысканию штрафов с нарушителей дорожного движения приставы взаимодействуют с Госавтоинспекцией. «Это наша совместная работа с ГАИ области, и мы здесь очень плотно взаимодействуем, потому что недопустимо, когда злостные неплательщики штрафов за неправильное вождение недобросовестно относятся к обязанностям», — подчеркнул он.