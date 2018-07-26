Самый крупный должник в Подмосковье задолжал 10 млрд рублей 

КРАСНОГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Крупнейшим должником в Московской области является человек с суммой долга в 10 млрд рублей. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Московской области — главный судебный пристав области Николай Коновалов.
По его словам, это самое крупное взыскание в производстве судебных приставов области в отношении граждан. «Кто — не назову, потому что есть закон о защите персональных данных. Но долг возник после кредита, и пока производство находится на стадии исполнения», — сообщил глава УФССП.
У должника было арестовано имущество на 300 млн рублей. «Часть долга он оплатил добровольно, но лишь после того, как к нему были применены ограничительные меры, в том числе права выезда за рубеж», — добавил Коновалов.
А самыми крупными должниками по штрафам ГИБДД стали фирмы, организующие услуги такси. «В апреле более 50 тыс. неоплаченных штрафов приходилось на фирмы такси, и дождаться от них оплаты было просто невозможно, потому что по адресу, где было зарегистрировано юридическое лицо, их не было», — рассказал Коновалов.
Он заметил, что в работе по взысканию штрафов с нарушителей дорожного движения приставы взаимодействуют с Госавтоинспекцией. «Это наша совместная работа с ГАИ области, и мы здесь очень плотно взаимодействуем, потому что недопустимо, когда злостные неплательщики штрафов за неправильное вождение недобросовестно относятся к обязанностям», — подчеркнул он.