Здание Пентагона: что с ним не так

Где-то в 1940 году у американской администрации возникла шальная мысль — разместить все Министерство обороны США в одном здании. А это ни много ни мало 26 тысяч сотрудников, разбросанных в 17 отдельных зданиях в округе Колумбия . Причем, согласно техническому заданию, в будущей цитадели должны были комфортно расположиться одновременно 40 тысяч человек!

Под углом 108 градусов

В Европе набирала обороты Вторая мировая война, к которой американцы могли присоединиться в любой момент, а здесь такая идея! Нелогично как-то выходит — все ключевые военные начальники под одной крышей. Даже топ-менеджеры Coca-Cola , знающие рецептуру газировки, не летают в одном самолете. Тем не менее, архитекторы сразу же после отмашки президента стали подыскивать территорию для постройки цитадели. [С-BLOCK]

В Арлингтоне, пригороде Вашингтона, они облюбовали одно местечко, которое некогда было экспроприировано. Им наверняка позавидовали бы мастера фэн-шуй. Больше всего подкупало то, что участок земли был очерчен пятью дорогами, причем некоторые из них пересекались под углом 108 градусов.

Большинству, конечно, это мало что могло сказать, но архитекторы сильны в геометрии, и они прекрасно знали, что прямые сходятся под таким градусом в равностороннем пятиугольнике, который древние греки прозвали «пентагон».

Для нас так и останется тайной, что было первично — место, которое обнаружили прожектеры, или проект, под который специально и подбирали территорию. Нужно сказать, что место было прилично заболочено, а совсем рядом с ним располагалось знаменитое Арлингтонское кладбище, на котором хоронили американских воинов — не лучшее место для стройки. Мастера фэн-шуй вряд ли бы одобрили, но президент США , вероятно, знал больше китайских геомантов — земля под строительство была согласована. Единственное, Рузвельт распорядился — по просьбе супруги — несколько сдвинуть, на пол мили, будущее здание, чтобы оно не загораживало вид с Арлингтонского кладбища на Вашингтон.

«Не геометр да не войдет»

Как известно, при входе в Академии философа Платона висел девиз «Не геометр да не войдет». Сегодня мы можем уверено говорить, что авторы здания американского ведомства, были бы с душой приняты капризными платониками.

Мало кто знает, что Пентагон до сих пор является самым оптимальным в эргономике сооружением.

Здание пересекается десятью коридорами по центру, которые соединяют пять пятиугольников идущих от центра. Так, сотрудник американского военного ведомства может попасть в любую точку здания по периметру, затратив на это не более семи минут. [С-BLOCK]

Природная эргономика связана со свойствами самой геометрической фигуры. Так, диагонали пентагона образуют пентаграмму, а точки пересечения диагоналей в правильном пятиугольнике всегда являются точками «золотого сечения». При этом они образуют еще один пентагон, который при проведении диагоналей непременно образует еще один. И так до бесконечности. [С-BLOCK]

Таким образом пентагон как бы состоит из бесконечного числа пентагонов, которые образуются точками пересечения диагоналей.

Эта бесконечная повторяемость одной и той же геометрической фигуры создает чувство ритма и гармонии, которое неосознанно фиксируется нашим разумом.

Двенадцать пентагонов

Однако, вероятно, не только эргономические преимущества побудили американских военных остановить свой выбор на фигуре правильного пятиугольника. Большую роль играла сама символика. Снова обратимся к Платону. Знаменитый философ называл самым совершенным геометрическим телом додекаэдр — двенадцатигранник, составленный из двенадцати пентагонов. Платон утверждал, что именно его «Бог использовал для планирования Вселенной в качестве образца». [С-BLOCK]

В 2003 году, при анализе данных космического аппарата WMAP, запущенного НАСА , была выдвинута гипотеза, что Вселенная представляет собой додекаэдрическое пространство Пуанкаре. По данным моделирования, результаты наблюдений свидетельствовали о том, что Вселенная представляет собой набор бесконечно повторяющихся додекаэдров — правильных многогранников, поверхность которых образована 12 пентагонами.

Любопытно, что среди конспирологов возникла гипотеза, что здание Пентагона является лишь видимой частью сооружения. Дескать, полностью сооружение по форме представляет собой именно додекаэдр, правда, остальная часть геометрического тела скрыта от взглядов под землей. Проверить, конечно, это никак нельзя. Любая неизвестность будоражит фантазии.

Звездная закономерность

Многие эксперты в области астрологии утверждали, что при строительстве Пентагона не обошлось без консультации астрологов. Возведение планировалось начать 11 сентября 1941 года и закончить 15 января 1943 года.

Любопытно, что сроки были соблюдены строителями, что называется, секунда в секунду, что само по себе случай исключительный — особенно для военного времени. [С-BLOCK]

Астрологи заметили в датах начала и окончания стройки некою «звездную» закономерность. Их внимание было обращено к «планете войны» — Марсу. Строительство началось, когда это небесное тело находилось в своем знаке — Овне, а закончилось, когда Марс был в другом своем знаке — Скорпионе. Любопытно, что после сдачи в эксплуатацию Пентагона американская армия проводила только успешные военные операции во Второй мировой войне.

11 сентября

Эта дата таинственным образом сопровождает Пентагон. В этот день в 1941 году было начато строительство здания, в 2001 году Пентагон был атакован Боингом, а 11 сентября 2002 года вся территория Пентагона вновь вошла в эксплуатацию.

Одним из основных усовершенствований явилось полное обновление окон здания с заменой их на бронированные. Внешние стены здания были укреплены и сделаны взрывоустойчивыми. Были закрыты ведущие на станции метро лифты и значительно повышены общие меры безопасности.

Конспирологи пытаются искать в этом совпадении закономерности, однако открыть загадку фактора «11 сентября» пока никому не удалось. Любопытно, что некоторые горячие головы, увлеченные загадками Пентагона, прогнозируют, что в «биографии» объекта должны случиться еще два 11 сентября — чтобы символически закончить правильный пятиугольник.

Куда пропали останки боинга?

Но главная загадка, по крайней мере, ставшая достоянием общественности, это террористическая атака здания Пентагона, совершенная 11 сентября 2001 года. По официальным данным, в этот день, в 9:37:46, левое крыло здания американского военного ведомства протаранил Боинг 757-200. В этом крыле располагается командование военно-морских сил. Часть здания обрушилась и была серьезно повреждена. Любопытно, в момент удара именно это крыло Пентагона проходило перепланировку, и большинство сотрудников из него были переведены в другие кабинеты. Почти сразу же после атаки появились десятки комментариев, утверждающих, что никакой самолет в Пентагон не врезался. Согласно доводам сомневающихся, повреждения здания минимальны после атаки воздушного судна весом в 100 тонн, движущимся со скоростью минимум 300 км в час. [С-BLOCK]

«На площадке перед стеной не только нет обломков, но и на траве нет следов горения от огромного объема полыхающего топлива из (предположительно) разрушенных баков самолета», — пишут эксперты.

Кроме того, после любой авиакатастрофы, даже самой ужасной, всегда есть узнаваемые остатки частей фюзеляжа. В случае с Пентагоном, согласно официальной информации, все остатки Боинга переплавились при возникшем пожаре. Чудом уцелел только черный ящик, записи которого доказывали, что борт был захвачен террористами. [С-BLOCK]

Некоторые аналитики выдвигали версию, что характер разрушений Пентагона более соответствует атаке крылатой ракеты «Томагавк» без боеголовки, не имеющей боевой части (взрывчатки) — таран самолета с почти полными баками, дескать, должен был практически полностью разрушить Пентагон. Однако, сотрудники ведомства никак не комментируют мнения дилетантов. Что могут знать люди, пусть даже специалисты по взрывчатым веществам, о сверхъестественных свойствах геометрической фигуры равностороннего пятиугольника? И потом, как могут объяснить эти сомневающиеся, куда же делись пассажиры самолета, который якобы не врезался?

Нумерология

Пока Пентагон варится в замкнутом пространстве бесконечного количества внутренних пентагонов, пентаграмм, «сдобренных» золотыми сечениями, люди снаружи тщетно пытаются разгадать их загадки. Порой неудовлетворенным официальной информацией военного ведомства США приходиться довольствоваться хитрыми нумерологическими выкладками, которые дают занимательные результаты. [С-BLOCK]

Так, Пентагон был построен за 491 день. Если, по методу Пифагора, сложить эти цифры (4+9+1), то мы получим — 5 (число сторон пентагона). Если же мы пойдем дальше, по тому же методу Пифагора, и решим умножить числа (4Х9Х1), то получим — 36. Если же мы не успокоимся и на этом числе, посчитаем сумму всех целых чисел от 1 до 36, то получится — 666.

Конспирологи утверждают, что именно ради этого числа строители работали день и ночь, дабы не завалить сроки. Но так можно до чего угодно договориться. [С-BLOCK]

Кстати, пентагон с заключенной в ней пентаграммой был символом знаменитого пифагорейского мистического союза, основанного древнегреческим мыслителем. Так вот, пифагорейцы считали, что их эмблема не только символизирует гармонию мироздания, но и способна оказывать гармоничное воздействие на окружающее пространство. Границы воздействия, разумеется, зависят от размеров правильного пятиугольника. Так, периметр арлингтонской геометрической фигуры составляет порядка 1405 метров — этого сегодня достаточно, чтобы оказывать влияние на весь мир.