Как Тибет мог стать частью России

На протяжении столетия Российская империя, а позже и Советский Союз хотели присоединить Тибет. Но планы нарушил Китай , который 17 ноября 1950 года включил в состав государства Тибет. Советскому союзу пришлось навсегда отказаться от идеи включения этого региона в состав СССР.

В XIX веке регион Центральной Азии стал предметом политического интереса Российской империи. В это время сильно ослабела династия Цин в Китае, и на господство в Центральной Азии претендовала Британская империя. В конце XIX века Российская империя смогла закрепиться на западе Туркестана , в Монголии и в Маньчжурии (сегодня юг Дальнего Востока) и это не нравилось англичанам. Тем не менее, территориальные «аппетиты» Российской Империи росли.

Следующим шагом к подчинению Центральной Азии были восточный Туркестан, внутренняя Монголия и Тибет, в них проживали мусульмане и буддисты. В Российской империи была интеллигентная прослойка, которая исповедовала буддизм, и считала тибетцев дружественным народом. Именно эти буддисты проводили политику присоединения региона в к России — они желали, чтобы их культура и религия сохранилась.

Петр Бадмаев

Петр Бадмаев (до крещения — Жамсаран) одним из первых выступил за включение тибетских земель в Состав Российской империи. Сын бурята-кочевника, он принял православие. Старший брат Бадмаева работал в Иркутске врачом бурятской медицины, поэтому, при помощи благодарных чиновников, помог брату поступить в русскую классическую гимназию. После окончания гимназии он поступил на восточный факультет Петербургского университета. Параллельно он окончил Военно-медицинскую академию. В 1875 году Петр Бадмаев начал службу в Министерстве иностранных дел

Работая в МИДе, Бадмаев настойчиво предлагал включить в состав Российской империи Тибет и Монголию. Для этих целей он предлагал продлить Транссибирскую магистраль до границы с Китаем в провинции Ганьсу. В этом случае Российская империя установить сообщение с Тибетом и усилить свои геополитические позиции в Центральной Азии. Позже, при таком раскладе, Россия могла бы подчинить себе торговлю с Китаем, Кореей и странами Юго-Восточной Азии. Идею с Тибетом поддержал Сергей Витте, но Александр III не согласился с Петром Бадмаевым.

Вторую попытку Бадмаев предпринял после смерти Александр III, когда во главе империи встал Николай II . Император заинтересовался предложением Бадмаева, отправил в Тибет подъесаула Уланова, чтобы выяснить обстановку в Тибете. Но и вторая попытка Бадмаева провалилась — русско-японская война отвлекла внимание государства от Центральной Азии.

Агван Доржиев

Агван Доржиев действовал по другую сторону — в окружении Далай-ламы Тринадцатого. Благодаря бурятскому происхождению в 1898 году тибетское руководство отправило его в путешествие по Азии, Российской империи и Европе. Росси Доржиев придавал огромное значение, потому что в империи жили буряты, как и он сам. Агван выступал инициатором установления дружеских отношений. Он утверждал, что Российская империя — это царство Шамбала, а Николай II — реинкарнация Цзонхавы, реформатора ламаистов. Но Доржиев так и не смог убедить Далай-ламу в том, что нужно заключить военный союз с Николаем II.

Доржиев хотел заручиться военной поддержкой России в случае усиления британцев в регионе. Британцы в это время уже установили господство в Ладакхе и Сиккиме, и Доржиев опасался, что жизнь Тибета пойдет по европейскому укладу и утратит культуру. Но в 1907 году Англия и Россия заключили договор, по которому признавали власть Китая над Тибетом, и все усилия Доржиева оказались напрасными.

Тибет и Советский Союз

После Февральской и Октябрьской революции появился Советский Союз. Большевики не желали идти на конфликт с буддистами в России. Одной из причин возрождения интереса к Тибету было то, что в Монголии победили народные революционеры под началом Сухэ-Батора. Сухэ-Батор уничтожил Унгерна фон Штенберга, который руководил белогвардейцами. Сухэ-Батор пытались прижить политику коммунизма в Монголии, проводя параллели между коммунистической политикой и буддизмом, убеждая, что есть сходство. Идея общности коммунизма и буддизма распространилась и в СССР, поэтому политическая элита поддержала идею экспедиции Николая Рериха .. Экспедиция длилась с 1923 по 1929 год, и одной из ее целей было установление дружеских отношений с Далай-ламой или Панчен-ламой. Крестьянство в Тибете было религиозно-фанатичным, поэтому ими можно было манипулировать.

Николай Рерих пытался убедить Панчен-ламу (потому что Далай-лама больше симпатизировал англичанам), что у России и Тибета общая культурная история и объединение СССР и Тибета приведет к возвращению к «шамбале». Еще одной фигурой экспедиции был Яков Блюмкин. Он был ключевой фигурой центральноазиатского направления внешней политики СССР. В экспедиции он представлялся буддийским монахом. После экспедиции Рериха, ОГПУ подготовило еще две поездки агентов-калмыков, которые встречались с Далай-ламой. Они предлагали ему гарантии суверенитета, взамен на сотрудничество с СССР. Но идея не увенчалась успехом.

Последняя попытка установить советско-тибетские отношения

На Всесоюзном съезде буддистов СССР в 1927 году выступал Агван Доржиев. Он заявлял об общности коммунизма и буддизма, убеждал, что Ленин — буддист, а Будда — первый коммунист. Параллельно работал с Далай-ламой, убеждая, что Советская Россия — Шамбала.

Но с приходом к власти Сталина Тибет перестал быть интересным для внешней политики СССР. Сталин стремился поддерживать отношения с коммунистической партией Китая, и буддисты в СССР подверглись опале. В 1929 году запретили буддизм в Бурятии , потом пошла волна закрытия буддийским храмов.

Окончательная точка была поставлена в 1950 году, когда Китай установил свою власть на Тибете. С тех пор СССР, а потом и Российская Федерация не уделяют внимание «тибетскому вопросу».