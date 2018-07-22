«Челси», «Бавария» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в трансфере Марсьяля

По информации Sky Sports, руководство лондонского клуба рассматривает 22-летнего француза в качестве замены хавбеку Эдену Азару , который близок к переходу в «Реал»

Как сообщает издание, «Челси» еще не делал официального предложения о трансфере Марсьяля, а «Бавария» ожидает, что « Манчестер Юнайтед » снизит цену на форварда. Сообщалось, что чемпион Германии готов выложить за 22-летнего полузащитника 70 миллионов евро.

Отмечается, что Марсьяль в разговоре с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что хочет покинуть английский клуб и отказался подписывать новый пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что французом также интересуется «Тоттенхэм» и «Ювентус».

В прошлом сезоне Марсьяль принял участие в 30 матчах (18 — в основе), забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.