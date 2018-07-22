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«Челси», «Бавария» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в трансфере Марсьяля
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«Челси», «Бавария» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в трансфере Марсьяля 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
По информации Sky Sports, руководство лондонского клуба рассматривает 22-летнего француза в качестве замены хавбеку Эдену Азару, который близок к переходу в «Реал».
Как сообщает издание, «Челси» еще не делал официального предложения о трансфере Марсьяля, а «Бавария» ожидает, что «Манчестер Юнайтед» снизит цену на форварда. Сообщалось, что чемпион Германии готов выложить за 22-летнего полузащитника 70 миллионов евро.
Отмечается, что Марсьяль в разговоре с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что хочет покинуть английский клуб и отказался подписывать новый пятилетний контракт.
Ранее сообщалось, что французом также интересуется «Тоттенхэм» и «Ювентус».
В прошлом сезоне Марсьяль принял участие в 30 матчах (18 — в основе), забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
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